Ecco, Ambre, RIO VERO : 3 artistes à découvrir !

aficia, c’est un média précurseurs des nouveaux talents ! Alors en cette fin de mois de janvier, étaient dans nos viseurs trois jeunes talents que nous vous présentons sur aficia.

Ecco

Commençons par Ecco, ce joli talent de la septième saison de ‘The Voice’, candidate de ‘The Voice All Stars’ dernièrement. Mais après ‘The Voice’ il y a une suite. La chanteuse a dévoilé en 2022 un EP (Solitude). Désormais, alors en plein Hiver, Ecco fait fondre nos petits cœurs avec beaucoup de tendresse, de nostalgie et de poésie à travers un nouvel EP de 5 titres. Parfois récupéré au fond des tiroirs, parfois tout récents, ces cinq pistes représentent entièrement qui est Ecco en 2023, un petit bout de femme doux; et puissant à la fois.

On a craqué sur “C’est plus la peine” écrit avec Olympe et Tom Liam Boursier. Dernièrement, Ecco a d’ailleurs rejoint l’agence de ce premier (Talenty Records). La chanteuse s’est d’ailleurs réjouie : “j’ai pu m’exprimer pleinement, sans compromis”, avoue-t-elle.

Découvrez Hiver, l’EP Hiver d’Ecco :

Ambre

Mais qui est Ambre ? “Une personnalité un peu à l’ouest, spontanée, en proie à la création. Un univers urbain aux influences pop grandissantes”, si l’on reprend ses dires de son interview accordée l’année dernière ! C’est un artiste que nous suivons depuis son premier EP Flashback (2021).

Et (quasiment) 100.000 abonnés plus tard sur Instagram, nous craquons encore sur son premier album qu’elle dévoile ce 27 janvier baptisé Seul.e.s ensemble. Sur ce opus, l’artiste né en 2000 crie son indépendance, la quête de soi, l’authenticité, l’amour et l’amitié. Un album qui mérite toute son attention.

Découvrez le premier album d’Ambre :

RIO VERO

En voici un sacré projet ! On a d’abord cru qu’ils étaient so international, mais non, ils sont bien frenchy ceux-là ! On vous présente RIO VERO, un collectif d’artistes (chanteuse, beatmaker, rappeur, photographe, vidéaste) sans doute originaire de la planète mars ! Tout ce petit monde dessine un concept à la fois lunaire, féérique et désorienté où l’on s’interroge clairement sur notre environnement, sur un rythme à la fois électro et hip-hop.

Tout a été pensé, du concept même, au personnage qu’ils ont inventé à travers leurs clips, aux costumes, sans oublier la stratégie de communication en street art. C’est tout un art ! On vous invite à découvrir ce triptyque ambitieux de RIO VERO qui va vous plonger dans un autre monde et cet EP baptisé Dark Waters, fraîchement sorti. 5 titres le composent !

Découvrez Dark Waters, le premier EP de RIO VERO :