Amoure en interview Flash : “Ce projet m’aide à avancer en me raccrochant au concret”

Le trio pop/rock Amoure est de retour avec un deuxième album addictif “Vertige Inversé”. On les a rencontré pour une interview Flash.

Amoure, c’est six lettres qui restent en tête comme leur refrain. L’amour, l’amitié, la nostalgie, et les réflexions sur le monde… Le trio de copain depuis dix ans, nous emmène dans leur road trip musical avec des refrains entêtants, des productions addictives et des paroles qui font du bien. Pour ce deuxième album intitulé Vertige Inversé, nous sommes revenus avec eux sur les étapes de création et leur univers pour se plonger un peu plus au cœur de ce qu’ils font avec amour, la musique.

Amoure, l’interview Flash :

1 Pouvez-vous nous présenter le groupe Amoure ?

Amoure c’est l’histoire de 3 potes avant de faire de la musique ensemble. On a décidé de créer ce projet comme un « projet vacances ». Notre premier clip c’était juste nous 3 en road trip dans le sud. Cela va faire bientôt 10 ans. Après, le projet est devenu sérieux avec des tournées et des albums. Les thèmes abordés sont aussi plus adultes mais il reste toujours cette envie de se faire plaisir, de se libérer et de partager avec le public nos petites histoires du quotidien, nos galères et notre positivité. Au niveau du son, ça sonne comme un mélange de tous les groupes avec lesquels on a grandi depuis les années 90. Rock, pop, punk, synth pop, chanson française… à vous de vous faire votre idée !

2 Votre nouvel album “Vertige Inversé” est disponible le 27 septembre. Est-ce que sortir un deuxième album est aussi vertigineux que le premier ? Il représente quoi pour vous ?

Le « Vertige Inversé » je le ressens souvent quand je suis face à une montagne de choses à accomplir, semée d’obstacles. C’est comme ça que je me suis senti après le 1er album. À l’époque de Garçons Ordinaires il y a eu le COVID. On a quitté notre label. On a failli tout arrêter. Ce projet nous a permis d’affirmer cette fierté, notamment sur les titres qui ouvrent l’album, « Je M’en Fous » et « Crash Test ». Quand je les ai écrit, j’avais l’impression de courir fuyant une maison en flammes. J’ai envie de raconter ça pour donner cette force à ceux qui nous écoutent. Ne pas abandonner. Ensuite, ça déroule sur des titres assez éclectiques. La pochette représente cet aspect-là et ce besoin de liberté. Ce projet m’aide à avancer en me raccrochant au concret. C’est une immense fierté, un exutoire au Vertige Inversé.

3 Vous évoquez l’amour, l’amitié, la nostalgie, et les réflexions sur le monde qui nous entourent. Comment se sont dessinés les thèmes dans le processus de création ?

Notre processus de création a beaucoup évolué. Au début du projet, on jouait beaucoup ensemble avec nos instruments. Cela nous donnait des mélodies et une énergie sur laquelle je calais mes textes. Quand on joue ensemble, il y a cette énergie adolescente punk et du coup les textes parlent d’amour, d’amitié, de voyage. Avec le temps, j’ai trouvé ça un peu limité et j’ai composé de plus en plus chez moi, sur ordinateur. Les thématiques se présentent à moi, et j’essaie de les saisir, de ne pas me fermer de portes. Par exemple, suite au COVID j’ai lu un livre sur la collapsologie, ça m’a terrassé. J’ai eu envie d’écrire dessus, ça a donné « Apocalypso », qui est un texte plutôt politique, ce que je n’ai jamais fait avant. J’ai aussi écrit « Helena » pour une amie qui était prise dans une relation toxique.

4 On peut parler de “road trip musical” quand on évoque vos chansons. D’après vous, quel serait le moment parfait pour écouter du Amoure ?

Il y a quelques années je t’aurais répondu « en vacances, au soleil » mais j’espère qu’avec cet album il n’y aura plus de moment précis. Ou du moins, j’espère que chaque titre a son moment précis. Moi je vois une image différente pour chacun en tout cas. Alors pourquoi pas un moment en voiture. Personnellement, c’est un endroit où j’adore écouter de la musique. C’est un moment où je me sens libre. J’aime aussi être face à la mer, pour ceux qui ont cette chance ! (Je rappelle qu’on vit en Alsace.)

Quand on joue ensemble il y a cette énergie adolescente punk, et du coup les textes parlent d’amour, d’amitié, de voyage. Amoure

5 Le LIVE semble aussi important à vos yeux. Qu’est-ce que vous retenez de vos dernières scènes et qu’avez-vous envie de voir évoluer sur les prochaines ?

Le live c’est notre raison d’exister, c’est le moment de partage ultime avec le public. Voir les sourires sur les visages des gens, passer un pur moment avec eux, il n’y a rien de plus gratifiant. C’est marrant que tu parles du live car on travaille pour ajouter un 4ème musicien, qui va jouer les claviers. L’objectif est de partager toujours plus, de fusionner avec le public. On a hâte de tester cette nouvelle configuration en live.