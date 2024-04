Astral Bakers au Printemps de Bourges : interview flash !

aficia est de retour au festival du Printemps de Bourges. On a croisé les Astral Bakers à qui on a posé 5 questions !

Groupe émergent ? Pas tout à fait ! Les Astral Bakers ont chacun vécu mille vies avant de monter ce groupe ! Formé par Ambroise, Theodora, Nico Lockhart et Zoé Hochberg, ces quatre musiciens talentueux partagent plus de 10 ans d’expérience créative ensemble. Ils viennent de sortir The Whole Story le 9 février dernier. Et ça déménage ! Nous leur avons 5 questions à propos du Printemps de Bourges, et de leur musique !

Astral Bakers en interview flash :

1. Musicalement, les Astral Bakers, ça ressemble à quoi ?

On aime bien dire qu’on fait du Soft Grunge, c’est du grunge plutôt doux ! (Rires) Oui, c’est vrai un peu de délicatesse et de saturation en même temps !

2. Vous dites aussi être à la frontière de Supertramp et Nirvana. Vous êtes bien entendus meilleurs qu’eux ?!

Non, je ne pense pas qu’on soit meilleurs qu’eux (Sourire), on fait notre propre musique, ça compte beaucoup ! Je pense qu’on n’est pas obligé d’être meilleurs qu’un autre groupe. Il n’y a pas tellement de classement à avoir en musique.

3. Être un artiste émergent en France, c’est facile ?

Je dirais que nous sommes à nouveau des artistes émergents, du fait de notre passif. C’est parfois plus facile d’être émergent j’ai l’impression, que de tenir sur la durée. C’est-à-dire que ce qui est dur, c’est la longévité. Mais les débuts d’une création de groupe est excitant ! D’où l’idée de recommencer et de se réinventer à chaque fois finalement ! (Sourire)

4. Être, est-ce une force ?

Le fait d’être un groupe, c’est une vraie force, parce que c’est difficile de mener un projet seul et de garder un cap. C’est une question de personnalité aussi. Je crois qu’on se sent bien tous les quatre. On ne se verrait pas les uns sans les autres. Le plus dur, peut-être, serait la prise de décision, mais je crois que nous sommes (il regarde ses compères, ndlr) relativement souvent d’accord !

5. En quoi le Printemps de Bourges est un tremplin pour vous ?

C‘est le premier festival de la saison. Il y a énormément de professionnels, dont des programmateurs et des bookeurs. C’est pour nous l’occasion de jouer devant des gens qui peuvent nous faire jouer, de vendre notre tournée. C’est un peu une rentrée des classes des festivals. On croise pas mal de nos copains sur le site. Et ça c’est cool ! C’est une exposition supplémentaire sur notre projet, étant donné que nous sommes qu’au début. Nous venons de sortir notre album, donc c’est le timing parfait pour nous !

Découvrez le nouvel album des Astral Bakers :