Entre sa tournée dans toute l’Europe et son nouvel album à venir, BBNO$ (Baby No Money) risque bien de vous faire danser avec son univers rap et feel good. aficia partage avec vous un de ses coups de cœur pour l’interview FLASH !

Avec plus d’1 million d’abonnés sur Instagram et son titre “Lalala” (aux côtés de l’artiste Y2K) qui a dépassé les 850 000 000 streams sur Spotify, le phénomène canadien ne cesse d’exploser les compteurs. Ses titres décalés, toujours très texturés, débordent de talent. Jouant avec les mots autant qu’avec la scène, sans jamais se prendre au sérieux, BBNO$ ne cesse de surprendre.

1 Tu es de passage à Paris, et plus généralement en Europe pour ta tournée. Comment tu te sens ?

Très bien ! Je passe toujours un bon moment quand je suis ici. J’aime beaucoup l’Europe, j’y venais souvent avec mes parents quand j’étais plus jeune. Je ne parle malheureusement aucune langue européenne, mais ce n’est pas si gênant. Il y a tellement d’Histoire, de culture, et l’architecture est vraiment belle.

2 Tu as sorti deux titres récemment, dont “Piccolo”. Le clip est vraiment ‘feel good ‘, comme la plupart de tes titres. Est-ce que c’est quelque chose qui est important pour toi ?

Oui, absolument. Je crois que c’est quelque chose que l’on peut perdre en devenant connu. Je dis souvent à mes manageurs : si je ne m’amuse pas, je ne veux pas le faire. L’essence de BBNO$, c’est de m’amuser, d’aimer ce que je fais. Quand je tourne un clip, je veux profiter et ne pas avoir à m’inquiéter pour quoi que ce soit, comme si j’étais en vacances finalement. J’aime que ce que je fasse soit rythmé, drôle ; d’ailleurs, beaucoup de mes fans me disent « ta musique est idéale pour aller marcher ou faire du jogging », c’est génial.

Découvrez “Piccolo” le dernier single de BBNO$ :

3 Tu as commencé à composer après avoir été obligé d’abandonner ta carrière de nageur professionnel, à cause d’un problème de santé. Ce côté amusant est-il aussi important parce que c’était ce qui te rendait heureux pendant cette période difficile ?

Oui… J’étais vraiment déprimé à cause de ce problème de dos. Je ne pouvais plus faire ma passion. Alors, j’ai commencé à étudier la poésie, et ça a été en quelque sorte la transition vers la chanson, le freestyle. Et puis un jour, j’étais avec mes amis et on s’est dit « créons un groupe de rap » ! C’était vraiment amusant, rien ne m’apportait autant de bonheur que de créer. Alors je n’ai jamais arrêté, ce qui comptait c’était de continuer. Et j’avais une bonne raison de continuer.

4 Qu’est-ce qui t’a encouragé à commencer, quelles ont été tes inspirations ?

Sans doute l’ère de Sound Cloud, et plus particulièrement Yung Lean et Bones. Ils ont été d’une grande inspiration. J’étais chez moi et je regardais ce qu’ils avaient fait sur les 5-10 dernières années. Leurs musiques avaient du succès, tout était très créatif. Je me suis dit « Wow, s’ils peuvent le faire, si ça fonctionne, pourquoi j’en serai incapable ? ». C’est ce qui m’a donné l’envie de commencer, de me donner une raison d’aller au-delà des difficultés quotidiennes. Il y a aussi ce que font 21 SAVAGE et Rich Bryan.

5 Comment tu envisages ta tournée en Europe, et comment tu t’y prépares ?

Je suis assez fier de mes shows, j’essaie vraiment d’amener du divertissement. C’est très important pour moi d’avoir une réelle interaction avec le public, car je serai moi-même plus animé par un spectacle rythmé, où il y a du jeu. J’ai le sentiment que beaucoup d’artistes, surtout les rappeurs, font leur musique et n’interagissent pas beaucoup avec la foule ; c’est aussi un style de show. Mais personnellement, j’aime me dire que le public passera un bon moment et pourra être surpris lors de mes concerts.

Pour m’y préparer, j’ai l’habitude de faire du yoga, boire beaucoup de thé et faire des exercices vocaux. Oui c’est très sain… (rires). Je danse, saute beaucoup dans mes shows donc j’essaie d’être en forme. Je me prépare aussi beaucoup avec des exercices de respiration. Après, il arrive qu’en plein concert il y ait des imprévus, et c’est aussi important de savoir improviser.

6 Peux-tu nous parler de ton nouvel album ?

Oui, mes deux premiers singles sont déjà sortis (“Piccolo” et “Mathematics”). C’est probablement l’album le plus rap que j’ai fait. Il sera dans la même identité que ce que j’ai fait jusqu’à présent, amusant, good vibe. Certaines chansons sont peut-être un peu plus sérieuses mais ce n’est pas la majorité. Je pense que mes fans vont l’aimer, en tout cas je suis très impatient qu’il sorte.

Question bonus : Un talent à nous faire découvrir ?

ceo.business.net, l’un de mes principaux producteurs. Il produit aussi pour Jungle Bobby. Les deux font de la très bonne musique, je recommande à tout le monde d’aller écouter !