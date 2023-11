Brique Argent en interview Flash : “Brique Argent est né il y a cinq ans dans ma tête”

À l’occasion de son concert au MaMa Festival 2023, aficia a pu rencontrer Brique Argent, l’artiste lauréat des Inouïs du Printemps de Bourges 2023. Rencontre !

Il a été notre coup coeur de ce MaMa 2023. La scène c’est son domaine et cela se sent à des kilomètres. Brique Argent n’est qu’au début de son ascension et il collectionne les récompenses comme en avril dernier en étant le premier prix des Inouïs du Printemps de Bourges. Une belle opportunité pour cet artiste qui construit toute sa musique depuis son « sous-marin » avant de les exploiter de la meilleure des manières sur scène. À l’occasion de son concert parisien, aficia lui a posé 5 questions sur cette année 2023 riche en rencontres, concerts et création musicale.

L’interview Flash de Brique Argent :

1Peux-tu te présenter ?

Je suis Brique Argent, je fais de la musique qui peut s’apparenter à de la chanson pop, alternative. Je porte une grande importance à la scène dans mon projet.

2Nous t’avons découvert au Printemps de Bourges 2023 où tu as été lauréat. Qui étais-tu avant de participer à ce dispositif ?

J’étais personne (rires). Brique Argent est né il y a cinq ans dans ma tête et il y a à peu près deux ans en public. Depuis j’ai fait mon petit chemin, le Printemps de Bourges a été une méga surprise. Ça fait plaisir ! L’avant/l’après, c’est un joli coup de projecteur qui m’a permis de trouver un entourage pour fabriquer des belles choses dans l’avenir. Les Inouïs du Printemps de Bourges ça a été de très belles rencontres et la chance de proposer mon show à tout plein de gens.

3 Il y a 1 an en arrière, tu y allais pour gagner aux Inouïs du Printemps de Bourges ?

Ce n’est même pas moins qui me suis inscrit à ce dispositif, bon j’étais d’accord évidemment. C’est plein d’étapes, du coup j’ai passé naïvement toutes les étapes. Le premier prix, personne ne s’y attendait, mon nom n’était pas du tout mis en avant. C’était un peu “Whaou, c’est qui ce mec?”. Très content d’avoir pu provoquer des choses.

4 Juste après les Inouïs, tu as dit repartir dans ton sous-marin. Quelle était la raison ?

J’ai vécu en sous-marin pendant un petit moment. C’est un endroit où j’aime me retrouver pour fabriquer des choses. C’est un sous-marin que j’ai imaginé dans ma tête. J’aime l’idée d’être enfermée dans un endroit métallique au fin fond des profondeurs et d’être dans ma bulle, loin des humains. C’est l’occasion de rentrer en introspection, raconter mon histoire comme j’en ai envie avec les gens que j’ai décidé d’inviter. Six mois après, le projet “Indice” qui a été fabriqué et qui sortira très bientôt en 2024.

5 Si maintenant, il y a un titre à écouter de Brique Argent, lequel ce serait ?

J’ai sorti un premier titre qui s’appelle “Vie Sous-Marine” et c’est un titre qui est un peu bizarre mais j’aime bien le mettre en avant. Ça montre ma singularité et ma volonté parfois d’aller dans des chemins un peu biscornus pour faire des chansons. J’aime bien les montagnes russes, qu’un piano/voix d’un coup se transforme avec un bruit de voiture qui arrive.