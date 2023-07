Calum Scott a révélé son tout dernier single le 19 mai dernier. À travers des instrumentales sincères, l’artiste nous emmène dans ses ballades pop épiques soulignant la puissance de l’amour. Nous avons eu la chance de l’interviewer !

Après son premier album en 2018 Only Human et son second opus Bridges l’année dernière, l’auteur-compositeur-interprète prépare actuellement son troisième disque. Calum Scott s’est fait remarquer lors de sa participation à l’émission Britain’s Got Talent en 2015. Il avait interprété le titre “Dancing On My Own” qui lui a permis d’atterrir directement en demi-finales grâce à un golden buzzer. Nous avons voulu en savoir plus sur la carrière artistique de Calum Scott et ses collaborations au cours d’une interview.

Calum Scott, l’interview flash :

1Tu es devenu célèbre grâce à ta participation à l’émission Britain’s Got Talent. Tu as sorti ton premier album en 2018 et ton second opus en 2022. Quand est-ce que ta notoriété a explosé ?

Évidemment, mon passage à Britain’s Got Talent a entraîné un changement très rapide dans ma vie ! Avant, je travaillais dans mon bureau, avec mon ordinateur, à rêver d’être chanteur. Dès que j’ai été sur l’émission, les auditions à la télévision sont devenues virales sur internet. Ma vie a immédiatement changé. C’était fou ! J’ai sorti assez rapidement mon premier album et j’ai pu montrer aux gens que j’avais plus d’un tour dans mon sac. Je ne voulais pas faire juste une chanson puis disparaitre.

J’ai signé et mis en avant mon premier album avec le label Captain Records. Cet évènement m’a fait me rendre compte que j’allais peut-être pouvoir faire ce métier et que ce n’était pas juste un “One shot”. Sortir cet album m’a aidé à me rendre compte que j’allais réaliser ce rêve. Lors de mon deuxième album je me suis dis “Ok, je peux faire ça”. Actuellement, j’écris mon troisième opus. Tout ce qui se passe depuis l’émission est fou !

2Qu’as tu voulu raconter dans ton album Bridges, sorti l’année dernière ? Quelles ont été tes inspirations ?

Mon but est d’être honnête mais aussi vulnérable et c’est ce que j’ai voulu montrer dans mon premier album et même dans mon audition lors de l’émission. Je veux être quelqu’un de vulnérable dans mes performances et dans mon écriture. Je suis un garçon très sensible donc cela vient assez facilement. J’aborde aussi mes expériences, ma sexualité et je souhaite me découvrir en tant qu’artiste.

Je pense que lorsque l’on est honnête, les gens le savent, ils peuvent détecter ces choses. Les personnes peuvent faire la différence entre la sincérité et les mensonges. Je pense que les gens comprennent lorsque l’on est authentique donc j’essaye de l’être le plus possible, avec vous, avec mon art, avec mes amis, ma famille et c’est très humain je crois. Ce sont d’abord ces choses là qui m’ont inspiré pour ces albums et m’inspireront probablement toujours.

3Te sens-tu un peu comme un représentant de la cause LGBTQ ? Est-ce important pour toi de défendre cette communauté dans tes chansons ?

Oui tout à fait, je pense que c’est une partie de moi. J’aime aussi soutenir la santé mentale et tout ce genre de choses aussi en tant que membre de la famille LGBTQ. J’aime utiliser mes réseaux sociaux pour parler de ses problèmes, pour susciter une prise de conscience et soutenir ma communauté. J’utilise mes réseaux sociaux et ma musique comme une manière de soigner. Dans mes musiques je parle de mes propres expériences que je mets sur papier et je réalise que je ne suis pas le seul à avoir vécu certaines situations.

J’utilise mes réseaux sociaux et ma musique comme une manière de soigner Calum Scott, exclusivité aficia

Mon expérience de coming-out n’est pas seulement mon histoire. En effet, je pense que c’est important de partager mon vécu avec d’autres car certaines personnes s’y retrouvent. Ils vont me dire : “Oh mon dieu, ça m’est arrivé aussi” et tout à coup va apparaitre votre propre communauté de personnes qui ont vécu la même chose. Je pense que c’est quelque chose de très important.

4Tu es un grand artiste et tu es très polyvalent. Tu as déjà fait plusieurs collaborations avec des DJs notamment Lost Frequencies avec le titre “Where Are You Now”. Aimerais-tu faire d’autres collaborations ? Quel est ton prochain challenge ?

Depuis que j’ai fait la collaboration avec Lost Frequencies et que ça a été un tel succès, je ne vois pas pourquoi je ne referai pas des collaborations. J’ai été approché par d’autres DJs connus qui m’ont proposé des collaborations mais dont je ne peux pas parler pour l’instant. Cependant, j’ai toujours voulu être comme Adèle, je veux émouvoir les gens. Mais lorsque j’ai vu les gens danser sur notre musique avec Lost Frequencies, je me suis dit que je pouvais faire à la fois danser et pleurer les gens ! Faire pleurer et danser les gens en même temps qui sait !

J’adorerais faire d’autres collaborations, je viens d’en faire une avec Jax Jones qui s’appelle “Whistle”, j’ai fait une musique avec Kygo qui s’appelle “Woke Up In Love”. Lors d’une collaboration, on a un peu le sentiment que l’on est tous dans la cuisine et que l’on rajoute chacun nos ingrédients en créant une nouvelle recette.

5Pensais-tu il y a cinq ans en arrière que tu serais appelé par des DJs pour faire des collaborations électro ? Est-ce quelque chose que tu as aimé ?

J’en avais aucune idée, j’aime émouvoir les gens, donne moi une chanson triste, je vais la chanter et je vais faire pleurer les gens et je vais sûrement pleurer moi-même. Si tu m’avais demandé il y a 5 ans de collaborer avec des DJs, je t’aurais dit non non non. Cependant, je suis ouvert à faire d’autres genres de musiques et si c’est ce que les gens veulent pourquoi pas.

J’aime écrire sur des choses qui me sont arrivées, des choses douloureuses, sur des pertes mais faire ses collaborations ça me permet de sortir de cet environnement familier et de ma zone de confort. Je peux parler de l’amour, de choses heureuses quand je fais des collaborations. Ça me fait un équilibre sympa entre les deux.

Découvrez le dernier album de Calum Scott Bridges :