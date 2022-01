Aperçue dans ‘The Voice’ il y a déjà quatre ans, Camille Esteban s’est construite un véritable univers, à part, unique. aficia est parti à sa rencontre…

On aime ces artistes qui puisent leurs inspirations lointaines et qui les mélange avec ce que la musique offre en 2021. Depuis son passage dans ‘The Voice’ (2017) Camille Esteban n’a pas changé. C’est toujours une bonne dose de chanson, de reggae, de latino et de pop avec un timbre enraillé qui se démarque. Il n’y a aucune frontière.

C’est d’ailleurs ce qu’elle raconte si bien en interview, présentant le chemin parcouru entre son premier EP Sur mon chemin (2018), et la création de son dernier album Demain c’est loin (2021). C’est en première partie du groupe 3 Cafés Gourmands de passage à l’Usine à Istres (13) que le plaisir nous a été donné de rencontrer Camille, interview vidéo à retrouver ci-dessous !

Découvrez l’interview vidéo de Camille Esteban :

