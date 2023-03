Claes en interview ‘Flash’ : “Chaque thème musical me renvoie à des images”

En novembre dernier il avait sorti le single « Bonhomme ». La fin du mois marquera la sortie de son nouvel EP Message vocal. aficia en a profité pour échanger avec lui.

Il a grandi avec des parents artistes où les grands noms de la variété française tournaient en boucle à la maison. Au moment de l’adolescence, il se tourne vers le rock ou le rap. Nourri et influencé par tous ces genres musicaux, aujourd’hui Claes trace sa route et propose une pop qualifiée d’urbaine. On l’a rencontré un samedi après-midi dans un café bondé de Paris. Un garçon bavard, attachant et passionnant !

Claes, l’interview !

1. Hello Claes, peux-tu te présenter ?

Je dirais que je fais du rap / chanson même si ce terme n’existe pas. Beaucoup qualifient ma musique de pop urbaine, ça me va aussi très bien ! Mais moi j’avais très envie de mélanger les genres musicaux avec lesquels j’ai grandi à savoir la chanson française et le rap.

2. Tu as été bercé par quels genres musicaux ?

J’ai grandi avec du Brel, Brassens, Ferret puis pas mal Mano Solo à l’adolescence. La première fois que j’ai pris ma gratte je me suis dit qu’il ne fallait pas que je me plante. Mes seuls exemples de chansons étaient des monuments de la chanson. Bien plus tard, je me suis intéressé au rap.

3. Tu as fait des études de cinéma. Il reste quoi de ce cursus dans ta musique ?

Tout. Pendant très longtemps je me suis demandé si c’était bien de faire les deux à savoir de la musique et du cinéma. Je ne voulais pas brouiller les pistes et perdre les gens. Chaque thème musical me renvoie à des images. Après, je me demande à quel film ça me fait penser. Par exemple, le titre « Bonhomme » m’est venu grâce au film Rocky par exemple.

Le single ‘Bonhomme’, c’était quoi le point de départ ?

Avec un pote, Oscar Conte on parle parfois pendant des heures. Un jour on a évoqué la notion de virilité. On vient d’une génération où ces questions ont été abordées post trentaine mais on a grandi avec un système patriarcal très marqué. Après, moi j’ai eu la chance de grandir dans une famille d’artistes où les choses ne se posaient pas de cette façon.

5. Tu sors bientôt ton nouvel EP. Tu nous racontes ?

Oui. Il y aura six titres. Tout l’EP raconte une journée entière. Il s’appellera « Message vocal » comme un des titres que j’ai déjà sorti. Et j’ai hâte !

Découvrez “Bonhomme” le dernier clip de Claes :