Énaé en interview Flash : Ce projet a vraiment été une thérapie.

À l’occasion de la sortie de son deuxième projet 528HZ le 30 novembre, nous avons croisé le chemin de Énaé lors de son concert au MaMa Festival.

Artiste hybride originaire de Toulouse, Énaé, est une artiste qui nous a séduits par son nouveau projet 528HZ disponible depuis le 30 novembre. Un concentré de ses influences rn’b, soul et afro dans sept titres qui racontent une période douloureuse vécue par l’artiste. Un projet qui hérisse les poils, nous invite à lâcher prise et à s’aimer soi-même. On recommande !

L’interview Flash d’Énaé :

1Peux-tu te présenter ?

Je m’appelle Énaé, je viens de Toulouse. Je suis une artiste de rn’b, soul, afro. Un mélange hybride. Je sors mon deuxième projet le 30 novembre.

2 Le 30 novembre, tu sors ton EP 528HZ. Quel est l’enjeu avec ce projet ?

L’enjeu est de propulser davantage ma musique. Que ça puisse m’emmener vers des festivals et des jolis dates qui me permettront de décrocher mon intermittence (rires).

3 Après les Francoff, tu es programmée au MaMa Festival. Qu’est-ce que ça représente pour toi ?

C’est un honneur pour moi de jouer au MaMa. Quand tu passes à chanter tes titres seules chez toi et que ça arrive à se propulser à Paris, sur scène, dans un festival aussi prestigieux que le MaMa, c’est super chouette.

4 Tu es de Toulouse, venir à Paris pour présenter sa musique, c’est stressant ou challengeant ?

À Paris il y a tellement de monde, on peut vite se perdre, se comparer par peur. Ça peut être frustrant mais c’est aussi challengeant car j’ai mon truc à moi, je peux le défendre. À Toulouse il y a vraiment du beau monde, de belles pépites.

5 La direction artistique, faite par FiFou, est aussi bien marqué sur le projet. Comment on la travaille ? C’est important aujourd’hui pour un artiste d’avoir une image différente, authentique ?

J’ai mis un peu de temps avant d’affiner ma direction artistique, je voulais un peu me tester pour voir ce qui me plaisait le plus. Quand j’ai eu quelques morceaux, il y a quelques couleurs qui ressortaient le plus notamment le rouge, le jaune, le orange. Des couleurs solaires pour la plupart des chansons. Je vois toujours des couleurs. J’ai eu la chance de collaborer avec Mister Fifou grâce à Anaïs qui est ma styliste et réalisatrice de clip. Fifou a vraiment aimé le projet et moi je voulais vraiment quelque chose d’assez spirituel, solaire, fort dans le regard. Il a réussi avec brio. Filou c’est vraiment quelqu’un d’humain, il m’a accueilli dans son studio. Il était vraiment à fond !

Énaé – Crédit Photo : Master Fifou

Bonus / L’amour, le rapport à soi, à l’autre est présent sur ce projet. Cet EP est comme une thérapie ?

C’est exact ! Ce projet a vraiment été une thérapie. Je l’ai crée dans une énergie assez douloureuse, je suis passé par beaucoup de choses cette année en 2023. Ça a été vraiment un refuge, une guérison pour moi de palier et avancer sur certains aspects de ma vie personnelle. Je suis très heureuse de pouvoir livrer cet EP de cette manière-là. Je l’ai vraiment fait avec le coeur.