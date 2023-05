François Audigier du FAIR en interview ‘Flash’ : “On essaie de trouver un entourage qui correspond à chaque univers musical”

De Terrenoire à Pomme en passant par Jeanne Added, le FAIR est un dispositif de soutien au démarrage de carrière et de professionnalisation des musiques actuelles depuis 1989.

Depuis ses débuts, le dispositif du FAIR n’en finit plus de faire émerger les talents de demain. On a échangé avec François Audigier, directeur à La Coopérative de Mai et programmateur des artistes européens au Festival Europavoxqui. Il participe à l’aventure du FAIR depuis quelques années. aficia a échangé avec lui !

1.Comment se passe une sélection pour le FAIR ?

Ça se passe en plusieurs sessions d’écoutes. On présélectionne 170 groupes et on choisit chacun les artistes avec lesquels nous aimerions travailler. Par la suite, on devient parrain de l’un d’entre eux.

14 lauréats Emergence et 6 lauréats Expérience sont sélectionnés via deux sessions (février et septembre). Deux appels à candidature ont lieu par an en mars et en octobre.

2. Cette année marque l’arrivée d’une nouvelle spécificité au sein du FAIR. Vous venez d’en parler justement.

Oui. Avant on ne disposait que d’un seul dispositif d’accompagnement, il se divise désormais en deux avec les programmes Expérience et Emergence.

Pour l’Emergence il s’agit d’aider les artistes dont l’entourage professionnel est juste en train de se former. L’Expérience lui, aide les artistes plus installés mais qui cherchent à se déployer davantage.

3. Comment se déroule un accompagnement aux côtés du FAIR ?

Chaque année on accompagne 10 artistes et cela tous les 6 mois. Chacun est accompagné différemment. Il y a le facteur de l’envie mais tout n’est pas forcément réalisable.

4. Quelle est la singularité de ce dispositif contrairement à d’autres ?

On est clairement sur un processus au long terme. Pendant six mois on accompagne les artistes sélectionnés. On essaie dans la mesure du possible de leur trouver un entourage professionnel qui correspond à leur univers musical et surtout à leurs attentes. Par exemple, à titre personnel, j’ai été parrain d’un groupe il y a déjà 13 ans et je continue de les suivre et de regarder comment se passe leur carrière. C’est une immense fierté pour moi ce genre d’histoire.

5. Vous avez un coup de coeur musical actuel ? Un artiste dans lequel vous croyez particulièrement ?

The Doug. Je l’ai vu au démarrage de l’histoire, créer son public et gagner en notoriété. Il ira loin !