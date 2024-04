Gaettson en interview Flash : “Chaque titre est un repère d’une période de ma vie”

L’artiste électro Gaettson crée une belle surprise avec “Monolith” son premier EP. On a voulu en savoir plus dans une interview Flash.

Une claque ! Voici les premiers mots qui nous sont venus après l’écoute du projet de Gaettson, “Monolith”. Si c’est depuis Dijon que l’artiste crée et se fait une place de choix dans l’univers de la musique électronique, c’est désormais en ce mois d’avril qui s’apprête à s’ouvrir au monde avec un premier EP de quelques merveilleux titres. De l’émotion, des fragments de vie et des souvenirs misent à contribution dans un projet qui se veut authentique et cinématographique. Si vous aimez les thrillers de Fincher, l’ambiance obscure et innocente de Stranger Things et la musique de French 79, vous y trouverez alors votre compte.

Nous avons donc eu l’opportunité de nous entretenir avec Gaettson pour une interview Flash, l’occasion de revenir sur son parcours, la construction de son projet et l’aspect LIVE, important pour l’artiste.

Gaettson, l’interview Flash :

1 Qui es-tu ? Quel est ton parcours musical ?

Gaettson est un projet de musique électronique, composée de pas mal de synthétiseurs, de trompettes. J’ai commencé la trompette à 7 ans. Je me suis mis au DJ set pour quelques soirées durant l’adolescence puis il y a la composition et le LIVE vers mes vingt-ans. C’était pour le fun au départ puis j’ai commencé à être accompagnée par la SMAC à Dijon (La Vapeur) et le côté professionnel est entré en jeu avec l’aspect LIVE.

2 Tu sors ton EP ”Monolith”le 5 avril. De quoi parle t-il ?

Il y a vraiment une histoire avec tout cet EP, le déroulement des titres, les uns avec les autres. C’est mon premier EP professionnel, ça demande beaucoup de temps et de travail. “Gaettson” c’est un projet hommage à mon papa. Cet opus met en avant mon parcours de l’enfance, à l’adolescence et le début de la vie d’adulte. “Amance Lake” ‘est un titre du projet qui est un lieu que j’allais beaucoup avec des amis. C’était un lieu important. Chaque titre est un repère d’une période de ma vie. Je suis pressé qu’il sorte, c’est enfin la consécration.

3 Quels sont les titres que tu aimes le plus sur ton projet ?

Il y en a deux : “Monolith” il est différent de ce que j’ai pu faire jusqu’à présent. Il y a ma voix dedans, c’est de la voix incorporée. Puis “Grège”, je l’ai joué en live, mixé, mastérisé, je l’ai écouté en boucle et j’aime toujours autant le jouer. Je l’aime beaucoup.

4 Sortir un projet en tant qu’artiste électro, quel est l’enjeu si il y en a ?

La musique électronique que je fais c’est quand même LIVE, il y a un but d’aller sur scène avec ce projet. Le fait de sortir ce projet, c’est aussi se montrer visible du côté des programmateurs et de continuer d’être écouter, de maintenir une certaine activité. L’autre enjeu, comme c’est de la musique LIVE et que ça s’écoute souvent en club, c’est plus difficile que la pop ou le rap où le message est direct, pour conquérir quelqu’un qui découvre cette musique en roulant dans sa voiture par exemple.

5 Que proposes-tu de différent entre ta tournée LIVE et l’écoute de l’EP sur les plateformes ?

Il y a déjà les titres qui sont joués différemment, c’est l’essence même du LIVE. Tu as le choix de faire ce que tu veux, de les jouer comme tu le souhaites. À force de les écouter, tu as d’autres façons de les travailler, tu peux aussi l’adapter en fonction du public que tu as en face. Il y a un morceau de l’EP que je joue plus en format club, d’autres où j’intègre de la trompette alors que dans la version originale, tout est différent.

Découvrez “Monolith” de Gaettson :

Questions BONUS – Quels sont les artistes que tu nous conseilles d’écouter ?

J’ai ma petite liste : il y a Blue Orchid mais aussi Loman, j’aime beaucoup ce qu’il fait ! Il y a aussi le groupe de pop Flaur, Païkan et Grimr.