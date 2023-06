Il vient de sortir son nouvel album 55, composé de quatorze titres aux accents RnB et soul. Leo Fifty Five est un artiste multi-instrumentiste qui fait sonner les mots français à l’américaine.

Il devait être joueur de hockey. Mais une blessure au pied en a décidé autrement. Né en Belgique et touche-à-tout, Leo Fifty Five distille des sons qui mêlent funk, soul et RnB. Formé à Abbey Road, il se rêvait avant tout producteur avant de prendre conscience de sa voix. aficia l’a rencontré !

1.Hello Leo, peux-tu te présenter ?

Je suis originaire de Bruxelles. Je suis producteur et artiste et ma musique regorge de pas mal d’influences notamment RnB, soul et funk.

2. Tu es d’abord venu à la musique en tant que producteur. Tu t’es mis à chanter quand ?

L’ambition première était de faire de la musique pour d’autres gens oui. Mais, comme je ne connaissais personne dans la musique, je me suis mis à chanter mes propres sons. Sur mon CV, la première ligne ce n’est pas chanteur, mais producteur ! Quand je réfléchis à mon projet musical, le chant n’est pas la première chose à laquelle je pense. Je ne ferais clairement pas The Voice (rires).

Leo Fifty Five : “Contrairement aux Etats-Unis, on a pas vraiment cette culture du hip-hop”

3. Pourquoi ce choix très orienté RnB , c’est un courant musical pas si exploité que ça en France ?

Contrairement aux Etats-Unis, on a pas vraiment cette culture du hip-hop. Tu sais il y a une période où quand tu disais que tu faisais du RnB, on te disait « Ah mais comme Tragédie ? ». Depuis, cette vision s’est vachement améliorée. C’est encore un genre musical difficile et pas totalement exploité.

4. C’est facile justement de faire sonner ce son qui est très estampillé américain ? Notamment avec des mots français ?

En Amérique c’est un courant qui a plus de quarante ans. Quand ça sonne en français, c’est plus difficile car il faut créer un univers de toute pièce. Tu ne peux pas ressortir des phrases toutes faites. Difficile de se reposer sur un héritage que les gens connaissent. Ça exige une singularité plus forte c’est certain !

5.

Quelle est la suite pour toi ?

Il y a des dates par exemple sur des festivals en Belgique . Aussi, il y a une série que j’adorais refaire pour Instagram, ça s’appelle les 55 secondes. C’était une série que j’avais pu réaliser durant l’été 2019, elle prenait la forme de collabs, j’invitais des artistes dans cet univers RnB et c’était assez léger. Beaucoup m’ont découvert grâce à ça !

Découvrez “Marie j’arrive” de Leo Fifty Five :