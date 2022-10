Léo Leonard en interview Flash : “En tant qu’humain, on a tous envie de donner du sens à notre existence. ”

Léo Leonard se présente désormais avec un premier projet solo. Après le succès de son ex groupe, The Pirouettes, l’artiste a décidé de se dévoiler autrement et en toute simplicité. aficia est parti à sa rencontre !

Après 10 années à développer le projet The Pirouettes et à rendre le duo identifiable avec des titres comme “L’escalier” ou encore “Jouer le jeu”, Léo Leonard a décidé de tenter une nouvelle aventure : celle de la carrière solo.

Aussi terrifiante qu’excitante, cette expérience pousse les frontières d’une limite collective pour en récolter les fruits d’une introspection personnelle. Avec son nouveau projet ‘Vérités’ (sortie le 28 octobre) qui oscille entre histoires d’amour et quête personnelle, l’artiste compte bien conquérir son public et partir à la conquête du monde tout en tirant le portrait de sa propre vision.

À cette occasion, aficia a pu lui poser 5 questions pour en apprendre davantage sur son nouveau départ et cet EP qu’on adore déjà à la rédac’.

Léo Léonard, l’interview ‘Flash’ :

1/ Ton EP ‘Vérités’ (28 octobre) parle d’amour, de désillusion, de ton positionnement dans la société… Comment as-tu trouvé la ligne directrice de ces thématiques ?

Je ne me suis pas forcément posé de questions pour être honnête. J’ai vraiment écrit les morceaux comme ils me venaient en tête. Je parle de ce que j’ai envie de dire. Je pars toujours des mélodies de voix et après je pose des mots que je trouve “catchy”. Effectivement, je parle souvent d’amour parce que c’est ce qui m’inspire le plus. C’est un thème très universel !

2/ Tu dis qu’on est “tous en quête d’une vérité” dans le titre “Vu d’en haut” . Aujourd’hui, est-ce qu’il y a quelque chose qui te tracasse dans cette société ?

Ce morceau parle de quête de sens, je crois c’est ce qu’on cherche tous. En tant qu’humain, on a tous envie de donner du sens à notre existence. De trouver une vérité avec laquelle on sera en paix.

Je pense que chacun à sa propre vérité, chacun à ses valeurs, son positionnement politique. Finalement je trouve que c’est assez charmant. Il n’y a pas de jugement à apporter.

3/ Tu étais dans le duo “The Pirouettes”, tu arrives avec ton projet solo. Qu’est-ce que t’a permis de faire ce nouveau départ musical ?

C’était l’occasion pour moi de changer un peu de sons, d’aller dans des productions plus modernes qui correspondent à ce que je peux écouter comme musique aujourd’hui. J’ai pu être aussi plus personnel dans les textes parce que d’un seul coup je ne devais pas écrire pour deux tête mais uniquement pour moi.

4 / “Nirvana”, “Vallée Verte”, “Vu d’en haut”… tes titres font références à des lieux, des endroits, des points de vue. Est-ce que l’espace temporel est important pour toi ?

Le morceau “Vallée Verte”, j’avais assez vite en tête le dessin animé “Petit-Pied, Le Dinosaure”, une quête vers cette vallée magique paradisiaque où tout irait mieux. J’ai gardé ça en tête pendant toute l’écriture du morceau. De manière générale, j’aime bien fixer très vite des images, pour donner aux morceaux des personnalités, leur donner de la contenance, que ce ne soit pas uniquement des simples histoires d’amour.

Nirvana, il y a l’image de “Je vise le Nirvana comme la religion bouddhisme”. C’est vraiment un état de paix intérieure. Ça, je l’associe à une rencontre amoureuse qui pourrait (ou pas), ne pas avoir lieu.

5/ De quoi sera fait l’avenir de Léo Leonard ?

Bonne question ! J’espère de plus en plus d’auditeurs, j’espère fédérer un public autour de moi comme on l’avait fait avec The Pirouettes. Je prépare aussi en ce moment les lives. J’espère remonter bientôt sur scène avec un acolyte qui sera à la guitare. C’est pour ça que je fais de la musique aujourd’hui, pour faire un maximum de concerts, aller à la rencontre de mon public, conquérir de nouveaux territoires. J’aimerais voyager avec la musique, il n’y a rien de mieux que de partir à l’étranger pour faire des concerts.