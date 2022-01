L’interview ‘Flash’ avec Stereoclip : “Je cherche l’authenticité et une identité à part entière”

Le nouvel album de Stereoclip vient tout juste de paraître. L’occasion idéale pour aficia de lui poser cinq petites questions ! C’est notre interview ‘Flash’ !

Prêt à prendre ta petite claque du jour ? Et devenez quoi ? Il est Belge ! Aujourd’hui, nous faisons connaissance avec Stereoclip, un producteur qui a répondu à quelques-unes de nos questions alors qu’il était en Inde. Un vrai globe trotteur ! Durant cette interview ‘Flash’, il évoquera son nouvel album ECHOES paru le 29 octobre dernier, et reviendra sur ces 10 ans de frustrations qui sont le fondement même de son projet. Place à l’interview !

Stereoclip en interview !

1 Stereoclip, c’est qui, c’est quoi ?

Stereoclip, c’est un projet artistique de musique électronique, sur lequel je travaille depuis un moment, moi Maxime, 31 ans habitant à Bruxelles.

Il y a évidemment plein d’autres personnes impliquées dans ce projet : managers, producteurs, graphistes, personne en relation presse, etc …

2 Tu viens de sortir ton nouveau disque baptisé ECHOES . Musicalement, comment me décris-tu ?

On pourrait dire que c’est de la house music influencée du reste de la musique. On est tellement dans une ère en constante évolution et de changements que j’ai du mal à classer ce que j’écoute par catégorie.

Globalement c’est de la musique dansante qui a pour ambition de te faire voyager émotionnellement parlant.

3 Qu’entends-tu par “Cet album, c’est 10 ans de frustrations, de joies, de prises de tête, d’abandons, d’accomplissements, de détermination, d’amour, de haine, de voyages et de rencontres”. D’autant plus qu’il y a déjà eu deux albums avant celui-ci ?

J’entends par là que les deux albums précédents font partie de ces 10 ans … Rien de très complexe, c’est une suite logique de choses, d’événements, d’expériences de vie sans lesquels je n’aurais pas fait ce 3eme album.

4 On connaît Worakls, Joachim Pastor, NTO, un peu moins Stereoclip. Pourquoi le grand public français ne te connaît pas encore ?

J’aurais tendance à répondre que ma musique était peut être moins accessible ou moins mature, elle était en tout cas moins bien produite, je fais de mon mieux avec les gens qui bossent sur le projet pour qu’elle atteigne une plus grande popularité car on pense qu’elle en vaut la peine. Je cherche l’authenticité et une identité à part entière.

5 Que peut-on te souhaiter en 2022 ?

De faire un tube ! (Sourire)

Découvrez le clip de “Inner City Angels” de Stereoclip :