Luxie en interview Flash : “Dans ma musique, j’essaye de mettre un côté rêveur”

À l’occasion de son EP ‘À la surface’ nous sommes partis à la rencontre de Luxie, une artiste à l’univers enchanteur, dont on est (trop) fan !

Derrière cette voix douce et ces arrangements envoûtants se cache Luxie. L’artiste vient de dévoiler son nouveau projet ‘À la surface’. Un projet fait en grande partie dans sa chambre, avec ses talents de productrice, de compositrice et d’interprète. Elle nous raconte les secrets de son univers où les émotions sincères sont les bienvenues. Nous avons rencontré Luxie pour une interview Flash en toute intimité.

Luxie, l’interview Flash :

1Peux-tu te présenter ?

Moi c’est Luxie. Je suis productrice, interprète et compositrice de pop indépendante. Mon parcours musical remonte à quand j’étais petite. J’ai toujours aimé la musique. Ma mère écoutait du classique et mon père du rock des années 60. Avec les années, je me suis créé mon propre univers sonore. On y retrouve de la pop et de l’électro.

2 Il y a eu un déclic ?

J’ai toujours voulu créer un univers artistique. J’ai toujours été dans ma bulle. Je savais que j’allais en faire ma vie à un moment, que ce soit mon métier ou pas.

3Nous sommes 2 semaines avant la sortie de ton prochain EP ‘À la surface’ qui sortira le 12 avril 2024. Comment tu te sens ?

Je suis hyper impatiente. J’ai fini de composer les musiques du projet il y a 1 an. Je suis très contente des premiers retours sur les deux singles. En 1 an, j’ai évolué dans ma musique. Il y a un côté plus électronique, avec des synthétiseurs et moins d’acoustiques.

4Il y a un côté très “imaginé” dans ta musique. Comment tu décrirais musicalement Luxie ?

Ma musique est liée aux émotions et aux événements que j’ai vécus ou que je vois autour de moi. On peut y trouver un côté cinématographique. J’adore ce qui est surréaliste. Dans ma musique, j’essaye de mettre un côté rêveur même si les paroles sont ancrées dans la réalité. Je me suis inspiré du “Château dans le ciel” de Hayao Miyazaki. Ce film a bercé mon enfance jusqu’à maintenant. J’aime l’idée qu’on veut s’évader de notre quotidien !

5Tu fais déjà quelques scènes. Qu’est ce qui est le plus impressionnant à chaque fois ?

J’ai toujours un moment de gros stress avant les concerts. Pour la première partie d’Isaac Delusion, j’ai été très stressée, je savais que c’était ma plus grande salle avec des gens que je connaissais. Ça m’a beaucoup appris sur ce qu’il me fallait avant le concert. Tous ces petits détails, plus ça devient une routine et plus on est à l’aise. Il y a des moments où on est très pressé que ça arrive et en même temps lorsqu’on est sur scène, tout va très bien et on ne profite pas forcément de chaque musique.

Découvrez ‘À la surface’ de Luxie :

Question Bonus : aficia est précurseur de nouveaux talents. Qui nous conseilles-tu d’écouter ?

J’ai des amis qui ont un groupe de rock alternatif : Dovore. J’ai aussi un groupe avec deux amis de Bordeaux. Il s’appelle 2 Girls Radio. On a sorti un premier projet en février ! J’adore aussi Vickie Chérie (ex The Pirouettes).