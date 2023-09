Orange Dream a dévoilé son dernier album Need to talk le 18 décembre dernier. Un disque qui fait suite à un premier EP réalisé en avril 2020. Nous avons rencontré ce duo !

Mélissa et Guillaume forment le tandem Orange Dream depuis plusieurs années maintenant. Après la sortie d’un premier EP et d’un album en décembre 2022, ils ont parcouru les scènes de différents festivals cet été. Le duo nous emmène dans un univers bien à lui aux sonorités rock pures et dures sans artifices !

Orange Dream, l’interview flash :

1Pouvez-vous vous présenter ?

(Mélissa) : Je m’appelle Mélissa, je suis chanteuse et batteuse.

(Guillaume) : Moi c’est Guillaume, je suis guitariste. Nous sommes le groupe Orange Dream. On s’est rencontrés dans une école de musique. Par la suite, on a commencé la musique ensemble en 2017 avec nos premières créations. C’est notre premier groupe à tous les deux.

(Mélissa) : Notre nom de groupe provient de plusieurs éléments. Je voulais associer une couleur au mot rêve. Guillaume avait sa chambre peinte en orange. Mais aussi une chanson des Blacks Angels avec une phrase qui dit : “In my dream everything is orange”.

(Guillaume) : On a un caractère assez rêveur donc le mot dream convenait bien. Puis on voulait une couleur qui ne soit pas trop impactante, le rouge était trop vif alors on a choisi le orange qui est une couleur plus douce et qui a aussi un côté psychédélique.

2Vous avez sorti votre premier album l’année dernière. Qu’avez-vous voulu raconter et comment est-il né ?

(Mélissa) : C’était la continuité de l’histoire du premier EP Inside the wave en 2017. On avait encore des choses à dire après la fin de l’EP, c’est pour cela que l’on a créé cet album. Les chansons existaient en live mais pas en version studio donc on a pris un peu de temps pour enregistrer et clôturer cette histoire. Les chansons que j’écris proviennent de mon vécu. Je n’invente ou n’imagine rien. Pour l’instant, j’écris des choses sur ma vie quotidienne. La majorité de nos titres abordent le sujet des relations humaines.

Les chansons que j’écris proviennent de mon vécu. Je n’invente ou n’imagine rien. Mélissa Orange Dream, Exclusivité aficia

3Avez-vous des inspirations particulières pour écrire et composer ?

(Guillaume) : Je suis branché musique psychédélique mais je suis ouvert à tout. En ce moment, mon artiste favori est Kevin Morby. On se nourrit de divers inspirations, on essaye de voir ce qui se fait et ce qui peut marcher pour nous.

(Mélissa) : Je n’arrive pas à dire que j’ai un artiste préféré. Je faisais beaucoup de danse, du hip-hop mais ça ne se reflète pas trop dans notre duo. Je commence à bien me plonger dans le psychédélique grâce à Guillaume. J’ai l’impression que quand on a créé Orange Dream, je n’avais pas forcément cette culture de la musique et je trouve que ça m’a aidé à créer des chansons sans avoir de fortes inspirations. J’écoutais la musique mais je n’étais pas focus dessus.

4Comment décririez vous votre musique ?

(Guillaume) : Je dirais pop rock, c’est le plus large possible.

(Mélissa) : Je dirais brute, vivant et un peu énervé sur scène puis entêtant. Il y a un groupe anglais qui se nomme The White Stripes, c’est un duo et les gens font souvent le rapprochement entre nous et ces deux artistes.

5Avez-vous des projets à venir ?

(Guillaume) : On prépare la sortie d’un second album pour la rentrée. Il y aura du français, c’est une grande nouveauté car normalement c’est que de l’anglais.

(Mélissa) : Effectivement, on a essayé sur quelques titres ! On va rester dans l’univers de Need to talk pour le côté arrangement du studio et on gardera l’énergie puis la facette brute sur scène. Concernant l’ambiance, ça sera un peu des paysages de couleurs. Cet album sera plus coloré et c’est un voyage dans pleins de jardins.

Inès Fakche