Roulez Jeunesse en interview Flash : “Ce qui est devenu essentiel pour nous, c’est de créer de manière sincère”. 

À l’occasion de la sortie de leur premier album, Essentiel, disponible le 29 mai prochain, nous sommes allés à la rencontre du duo Roulez Jeunesse !

Après avoir cumulé des millions de vues sur les réseaux sociaux, le duo aixois Roulez Jeunesse s’apprête à franchir un grand cap avec la sortie très attendue de son premier album, Essentiel.

Portés par le succès fulgurant de leur titre « Dis-le moi quand même », les deux artistes ont su s’affranchir de la pression des chiffres pour se reconnecter à l’essentiel : l’humain et l’authenticité. À l’aube d’ouvrir le festival Les Sons du Lub’ sur leurs terres natales, ils se livrent avec sincérité sur ce passage des écrans à la scène, le besoin de ralentir et leur vision d’une musique résolument lumineuse. Découvrez notre interview flash !

Roulez Jeunesse, l’interview Flash :

1/ Votre premier album s’intitule Essentiel et sort après une ascension fulgurante sur les réseaux. Après l’énorme succès de « Dis-le moi quand même », qu’est-ce qui est devenu « essentiel » pour vous dans votre manière de créer de la musique aujourd’hui ?

Le succès de « Dis-le moi quand même » a été incroyable. Il nous a en revanche aussi beaucoup bousculés. Pendant un moment, on s’est mis à trop réfléchir : qu’est-ce qui va marcher ? Qu’est-ce que les gens attendent ? Et on a compris qu’on s’éloignait un peu de ce qui nous faisait aimer la musique au départ.

Aujourd’hui, ce qui est devenu essentiel pour nous, c’est de créer de manière sincère. Retrouver du vrai, du vécu, des émotions simples. Prendre le temps de vivre pour avoir quelque chose à raconter. Cet album est vraiment né de cette prise de conscience-là.

2/ Passer de singles viraux à un album de 14 titres, c’est un sacré saut. Comment avez-vous travaillé pour garder cette « énergie résolument positive » sur la longueur tout en explorant des thèmes plus profonds comme la résilience ou la quête de sens ?

Même quand on parle de doute, de fatigue ou de quête de sens, il y a toujours cette envie d’apporter de la lumière. On ne voulait pas faire un album pour faire un album, on voulait que ce troisième opus raconte une histoire. C’est d’ailleurs pour ça qu’on a pris le temps qu’il fallait. On est fiers d’avoir appris de nos erreurs par rapport à ça !

La positivité dans Essentiel, elle ne vient pas du fait que tout est parfait. Elle vient du fait qu’on essaie toujours de voir la beauté dans les moments simples, dans les rencontres, dans les voyages, dans le partage. C’est un album très lumineux. On la voulu aussi très honnête.

3/ Vous ouvrez le festival Les Sons du Lub’ le 22 mai, juste avant la sortie de l’album. En tant que duo originaire d’Aix-en-Provence, quelle importance accordez-vous au fait de célébrer ce nouveau chapitre chez vous ?

C’est hyper symbolique pour nous. On vient d’ici, on a grandi ici, on a fait nos premiers concerts dans la région… donc vivre ce moment près de chez nous, juste avant la sortie de l’album, c’est génial. Un grand merci à Jade et au Son des lub’ pour le soutien et vive la scène locale !

4/ Avec plus de 80 millions de vues sur TikTok, vous avez une communauté digitale hyper solide. Quel effet cela fait-il de transformer ces chiffres impressionnants en vrais visages et en énergie live lors de vos concerts ?

C’est clairement ce qu’on préfère. Les réseaux nous ont permis de toucher énormément de gens. On en est super reconnaissants. Cependant, rien ne remplacera jamais le réel.

Quand on voit des personnes chanter nos morceaux devant nous, nous raconter ce qu’une chanson leur a apporté ou simplement partager un moment ensemble pendant un concert, tout reprend du sens. C’est aussi pour ça que l’album s’appelle Essentiel : le plus important reste toujours l’humain.

5/ Vous décrivez cet album comme une « parenthèse lumineuse ». Si vous deviez choisir une seule chanson parmi les 14 titres qui résume parfaitement l’état d’esprit actuel de Roulez Jeunesse, laquelle serait-ce et pourquoi ?

On dirait sûrement C’est ça la vie. Cette chanson est arrivée à un moment où l’on doutait beaucoup. On était fatigués, on réfléchissait trop. Finalement elle est née presque naturellement après un week-end très simple entre amis.

Elle résume parfaitement ce qu’on voulait raconter avec Essentiel : ralentir, profiter, aimer les gens autour de soi, vivre pleinement les moments simples. Cette chanson nous a un peu rappelé pourquoi on faisait de la musique.

Découvrez l’album Essentiel de Roulez Jeunesse :