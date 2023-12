Solest en interview Flash : “Je n’ai pas envie de jouer un personnage”

À l’occasion de la sortie de son EP Système Solest, la chanteuse Solest nous a raconté dans une interview Flash son parcours d’artiste et la création de son univers musical !

Un shoot de bonne humeur et d’énergie, c’est ce que nous offre avec Solest en ce mois de décembre. En effet, avec “En stéréo” et “Midnight Girl”, la jeune artiste a réussi à réchauffer nos cœurs et nous invite au lâcher-prise. De la funk, de la disco, de l’électro et des textes pour chanter à haute voix, Solest nous régale donc autant visuellement qu’auditivement. Son EP intitulé Système Solest est incontestablement une météorite qui vient réveiller en nous la fièvre du samedi soir !

Solest, l’interview Flash :

1Pour les personnes qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te présenter ?

Je suis Solest, je suis auteure, compositrice et interprète de musicienne électro-pop française. J’ai lancé mon projet en 2021 avec deux singles et j’ai relancé ainsi ce dernier avec trois singles en 2023. Mon premier EP System Solest est donc disponible sur toutes les plateformes depuis le 1er décembre. Je dirais que mon univers est très seventies et coloré. En termes d’influences, il y a aussi bien du funk/disco qu’un côté très électronique qui rend le tout assez cosmique.

2Tu as sorti “En stéréo” et “Midnight Girl” récemment. À travers ces titres, tu exprimes donc cette idée de liberté, d’amour, c’est fun et à la fois poétique. Est-ce qu’il y a une différence entre l’artiste et la jeune femme dans la vie de tous les jours ?

En tant qu’artiste, je n’ai pas envie de jouer un personnage, je veux être moi-même. Ainsi, dans la vie, je suis dynamique et j’aime partager ma bonne humeur avec les gens. C’est ce que je veux transmettre avec ma musique. La personne que je suis en tant qu’artiste n’est pas si différente de qui je suis dans la vie. Je tente donc de casser cette barrière qu’il y a entre le spectateur et l’artiste, je n’ai pas envie de me considérer différente de la personne qui me regarde. Enfin, je veux créer quelque chose d’intime dans cette relation.

3Tu es donc inspirée des années 70/80’s. Qu’est ce qui te plaît dans cet univers ?

De base, j’écoute que de la funk et de la disco. Pour tout te dire, quand j’étais petite j’ai piqué l’ipod de mon papa. À l’intérieur, il y avait que des playlists de funk/disco. Pour autant, j’ai aussi ma culture qui est plus électronique. Je m’y suis penché assez tard et finalement ce sont ces styles qui constituent Solest.

4Ton EP est donéravant disponible. Comment tu te sens ?

C’est satisfaisant pour un artiste. Cet EP, ça fait donc un bout de temps que je travaille dessus et me dire que ça va sortir et que les gens vont pouvoir l’écouter, je bouillonne, j’ai très hâte. Je l’ai conçu pour la scène, avec des moments plus club, avec des solos de guitare. Je cherche à avoir un live instrumental, dynamique et que le public se sente intégré là-dedans.

5 Quel titre de ton EP conseilles-tu qu’on écoute ?

C’est un morceau que je kiff tout particulièrement et qui me représente assez. Il s’appelle “130 j’freine pas”. C’est l’histoire d’une femme qui n’arrive pas à dormir, qui se lève, enfile un pyjama; C’est ainsi qu’elle sort de la maison et pour se changer les idées, elle est obligée de prendre la voiture, de rouler à 130 et de ne pas freiner. C’est un morceau hyper dynamique, assez intense. Pour moi, il me donne envie de sauter dans tous les sens. Il donne aussi la pêche ! Tu peux l’écouter le soir si tu es déprimé ou le matin pour te réveiller.

Question Bonus : aficia est précurseur de nouveaux talents. As-tu un.e artiste à nous conseiller ?

J’ai des amis qui font de la musique, très chouette. Ils s‘appellent Flocon. Ils vont enfin sortir un EP qui est très cool et en LIVE c’est très dynamique. Il y a plein d’instruments et je conseille donc de suivre leur projet !

Écoutez Système Solest, le nouvel EP de Solest :