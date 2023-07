Tiwayo a dévoilé son dernier album Desert Dream en avril 2023 contenant 10 morceaux. Nous l’avons rencontré et interviewé avant son passage au Musilac !

Après son premier album en 2019 The Gypsy Soul Of Tiwayo et son second opus Desert Dream cette année, le jeune chanteur français prépare actuellement son troisième disque. Accompagné de ses musiciens, il déambule cet été dans toute la France. Il nous emmène dans son univers singulier aux sonorités folk, soul et blues. Nous avons voulu en savoir plus sur la carrière artistique de Tiwayo et sur son dernier album.

Tiwayo, l’interview flash :

1Peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ?

Je m’appelle Tiwayo, j’ai grandi en région parisienne et je vis plus ou moins entre la France et les Etats-Unis depuis une dizaine d’années. J’ai enregistré un premier album aux Etats-Unis et là j’en ai fait un deuxième que j’ai enregistré à la maison dont je suis très fier. Cet opus s’appelle Desert Dream.

2Ton univers musical est unique. J’ai l’impression que tu es un peu le fils spirituel de Janis Joplin et Otis Redding ?

Oui, en partie, c’est vrai que je m’inspire beaucoup de la musique des années 60. J’écoutais beaucoup de soul, Otis Redding et Janis Joplin en font partie. Au niveau de mon son de voix dans cet album j’ai été cherché un grain plus doux. Cet opus est est assez intime. Par exemple, une inspiration vocale sur cet album, ça a été Nina Simone.

Je dirais que mon style musical est folk et soul. Aussi, il y a l’importance de la guitare, spécifiquement la guitare acoustique pour cet album. Le blues est aussi absolument central pour moi. La soul est mon background. Mais il y aussi un côté rock qui se développe vachement en live.

3Qu’as tu voulu raconter dans ton dernier album ? As-tu eu des inspirations ?

J’ai passé beaucoup de temps en Californie notamment dans le désert. C’est un album qui est assez sensoriel, j’ai essayé de faire passer un mood, des sensations, des choses que j’ai ressenties là bas et que j’ai confronté à ma vie ici en France. Au niveau de la musique, j’ai eu pas mal d’inspirations old school mais aussi des musiques actuelles. Par exemple, le trio américain Khruangbin ou le chanteur folk américain Ray LaMontagne que j’aime beaucoup.

C’est un album très sensoriel, j’ai essayé de faire passer un mood, des sensations Tiwayo, exclusivité aficia

Le côté sensoriel de l’opus m’a permis de poser un décor et de faire les arrangements. J’ai produit cet album à la maison. J’ai essayé de donner un climat et de retranscrire cet esprit désertique. Concernant les textes, les chansons varient, certaines sont des images qui renvoient au désert, d’autres sont plus personnelles. Je raconte mon vécu, parfois il y a une part de romance et de poésie.

4Quelles sont les thèmes que tu as abordé dans Desert Dream ?

Dans “Daughter Of The Stars” c’est le thème de la muse, c’est un morceau qui parle de l’inspiration et de la magie de la création d’une chanson. “Soldier Of Love” évoque un ami à moi musicien, c’est un rasta qui parle de sa foi et de sa méditation. Chaque titre a un thème un peu différent. Il y a aussi une chanson qui renvoie à mon petit garçon.

5À quoi penses tu quand tu écris ? Composes tu dans le désert californien ou quand tu es rentré chez toi ?

Un peu des deux, il y a une impulsion sur place et des premières idées comme des riffs de guitare ou des bouts de voix. Par la suite, je le développe en studio. Par exemple, j’ai commencé à bosser sur le troisième album, je suis constamment en train de m’enregistrer avec mon portable car sinon j’oublie !

En l’occurrence, mon album Desert Dream est basé sur l’image. Justement les images ont été une grande source d’inspiration, c’est-à-dire la photographie et le cinéma notamment certaines références du cinéma américain. Par exemple, le scénariste David Lynch avec son film Sailor et Lula, une histoire d’amour complètement barré, onirique, qui se déroule dans le désert. On a essayé de retranscrire cette importance du visuel dans la pochette de l’album.

J’ai centré la production dans mon studio et j’ai fait venir des gens notamment des choristes, un clavier et j’ai enregistré des batteries dans un studio que j’ai ramené ensuite à la maison.

La release party du dernier album Desert Dream de Tiwayo aura lieu au Café de la danse à Paris le 6 décembre !