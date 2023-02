Toukan Toukan en interview ‘Flash’ : “Ce groupe, c’est notre île aux oiseaux”

Après une longue pause liée à la pandémie, Toukan Toukan refait surface avec un nouvel album : Sirocco. Ils en parlent en exclusivité pour aficia !

Derrière le projet Toukan Toukan, deux artistes qui ne tiennent pas en place. On vous présente Etienne et Laure, lauréats du FAIR en 2019. Après la sortie du Merveilleux Voyage leur 3ème EP, il y a eu une longue pause liée à la pandémie mondiale. Mais depuis, le groupe a repris la scène et l’écriture ! En résulte forcément des titres influencés par le contexte, et un premier album, baptisé Sirocco dont ils nous parlent de façon très brève, en 5 questions !

Toukan Toukan en interview ‘Flash’ :

1 Toukan Toukan, en voilà un drôle de nom. Certains diront qu’il est timbré ce nom de scène. Vous êtes un peu fous (dans la vie ) ?

En fait c’est plutôt l’inverse, c’est la vie qui nous oblige à lâcher-prise sinon on deviendrait fous. Toukan Toukan c’est notre exutoire, on laisse notre folie s’exprimer librement pour qu’elle nous laisse tranquille au quotidien.

2 Vous avez récemment publié un premier album appelé Sirocco. Comment l’avez-vous imaginé ?

Cet album c’est une part importante de notre vie sur les 3 dernières années. On a bien pris le temps de l’imaginer, de raconter l’histoire pas à pas, chanson après chanson. Pour une fois, il n’y a pas eu de stress car pas de courte échéance pour le finir. On avait juste à s’exprimer et mettre nos idées dans l’ordre pour proposer un album narratif.

Le point de départ, c’est le premier morceau de l’album qui s’appelle aussi “Sirocco”. Il raconte comment d’un sentiment de dépression (car malgré les apparences joyeuses et colorées on est comme tout le monde on a nos grosses phases de down), on s’échappe de notre mal-être en inventant un monde merveilleux où tout est possible et ou règne la paix intérieure.

Toukan Toukan c’est notre “île aux oiseaux”, le sable y est chaud et “le ciel est sans nuage”.

3 S’il y a avait 2 titres à écouter sur cet album, ce serait lesquels, et pourquoi ?

Les écoutes se dirigent naturellement vers “Mangrove” et “Take Control” donc on vous conseille ces deux-là. Et c’est étonnant car ils racontent deux histoires presque opposées “laisse couler” (te prends pas la tête) ou “prends le contrôle !” (te laisse pas bouffer), l’alternance de nos émotions en deux titres quoi….

Toukan Toukan – Sirroco (c) Olésya Shilkina

4 Votre titre “Mangrove ”a été synchronisé sur la nouvelle saison de Emily in Paris. Qui contacte qui dans ces cas-là ? Comment se passe la collab ? Est-ce un objectif dans une vie d’avoir un de ses titres synchronisé dans une célèbre série ?

Ah ah les coulisses d’une synchro… Alors dans la plupart des cas, ce genre d’opportunité dans la musique est créée par l’éditeur. Une partie de son travail consiste à faire vivre nos œuvres. Faire apparaître notre musique sur une pub, une série, un film sont donc de belles opportunités pour lui comme pour nous. L’éditeur reçoit des demandes avec des détails précis qu’on appelle “Pitch”, il propose plusieurs titres de son catalogue qui correspondent et si ça le fait, il négocie un tarif et une durée pour l’exploitation du morceau.

Ce n’est pas un objectif de vie car on ne fait pas de musique de film mais c’est gratifiant de se dire que sa musique illustre l’émotion que le réalisateur voulait mettre dans son image. Et il se trouve que la scène en question dans “Emily in Paris” est parfaite pour ça, et ressemble comme deux gouttes d’eau (ou plutôt deux bulles de savon) à notre interprétation de “Mangrove” sur scène.

5 Pour terminer, une exclu à nous confier ?

On travaille secrètement sur la sortie d’un nouveau clip. Et ce sera sur un titre en anglais issu de l’album ! Ce titre d’ailleurs, c’est le point de départ d’une collaboration avec des danseurs sur scène avec qui on travaille actuellement. Notre première avec eux a eu lieu à Chartres le 7 février dans le cadre de “Région en Scène”, un dispositif de repérage de projets artistiques.

En bref pour nous l’objectif de 2023 c’est de mettre sur scène toute l’énergie et la folie qu’on a ressenti lors de l’écriture de l’album Sirocco.

Découvrez le clip “Lose Control” de Toukan Toukan :