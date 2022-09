Rencontre exclusive avec un duo qui cartonne en ce moment, Twocolors. Emil ert Pierro ont répondu aux 5 questions que la rédaction d’aficia leur a posé !

Twocolors n’est pas née d’amitié d’enfance, loin de là. C’est une rencontre artistique qui a eu lieu il y a 7 ans. Depuis, Emil et Pierro ne se quittent plus et explosent depuis quelques années avec une musique pop-électro qui fait toujours son petit effet.

Du titre “Follow You” (2016) au “Lovefool” (2020) et ses 300 millions de streams sur Spotify ou encore “Bloodstream” (2021), le binôme aligne les succès. Récemment, Twocolors a collaboré avec le nouveau nom de la musique électronique français, à savoir Pascal Letoublon sur “Break Up”. On parle de tout ça avec eux dans une interview flash exclusive !

Twocolors en interview ‘Flash’ :

1 Qui se cachent derrière les Twocolors ?

C’est Emil et Pierro ! Nous avons choisi ce nom parce que nous voulions montrer que la vie a deux côtés, avec yin et le yang, l’obscurité et la lumière. Nous peignons avec deux couleurs d’émotions.

2 On vous voit de plus en plus sur le devant de la scène électronique mondiale… Comment avez-vous fait pour vous faire une place ?

Nous travaillons ensemble depuis 7 ans maintenant et depuis deux ans de plus en plus de gens ont un lien avec nous en raison du succès de « Lovefool ». Nous dirions que nous essayons chaque jour de créer un univers à deux couleurs, avec de la bonne musique, des illustrations et des vidéos.

3 Vous avez récemment collaboré avec Pascal Letoublon, un français sur le titre “Break Up”. Racontez-nous comment s’est faite cette collaboration, et peut-être une anecdote sur l’enregistrement de ce titre ?

Pierro est tombé sur “Friendships” lorsqu’il est sorti sur YouTube. Quand nous sommes allés à notre studio, nous avons essayé de ré-imaginer ce son, mais aussi enregistrer des voix qui correspondent à ce son guitare-basse spécial. Nous avons pris contact avec Pascal Letoublon et sommes très heureux qu’il ait aussi apprécié “Break Up”.

4 La France regorge-t-elle de talents plus qu’un autre pays pour des collaborations ?

Nous aimons la France à cause de l’offre incroyable qu’elle dispose dans la musique house française et des stars qui ont façonné et créée ce son unique comme Daft Punk, David Guetta, Justice, Gesaffelstein, Kungs et bien d’autres…

5 Qu’est-ce vous préparez pour la suite ?

En ce moment, on surfe encore sur le succès de “Heavy Metal Love” et on travaille sur le prochain single et la vidéo ! On a hâte !

Découvrez le dernier single de Twocolors :

Propos récoltés par Valentin Malfroy.