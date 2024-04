Velours en interview Flash : “Chaque chanson m’a permis de replonger dans des épreuves”

Velours est venue nous parler de son projet ‘En Silence’ disponible depuis le 19 avril. Une interview flash inspirante !

On l’a découvert en 2022 dans l’émission The Voice où elle a su charmer Marc Lavoine avec sa reprise surprenante de “Tu m’oublieras” de Larusso. Depuis, Velours a fait son petit chemin artistique. D’aventures en aventures, son premier EP est le reflet de sa vie. En Silence est prêt à conquérir son public ! En attendant, nous avons voulu échanger avec elle sur différents aspects de sa musique lors d’une interview flash. 5 questions pour en savoir plus…

1 Peux-tu te présenter ?

Je m’appelle Velours, j’ai 23 ans et je suis autrice, compositrice et interprète. Je sors mon premier EP En silence le 19 avril, composé de 7 titres.

2 Tu as sorti le single “Madeleine” écrit par Marc Lavoine. Peux-tu nous raconter comment cela s’est passé ?

“Madeleine” m’a été proposée par Marc Lavoine par téléphone un vendredi soir. Il était 1h du matin. J’étais en soirée dans un bar à Marseille. C’était quelques mois après les tournages de The Voice, on ne s’était jamais reparlé depuis. Il m’a appelée, on a discuté de l’émission, de mes prestations. Il m’a parlé de cette chanson, qu’il avait écrite à la base pour lui, il ne comptait pas la sortir et m’a proposé de l’interpréter. J’ai dû l’amener chez moi en faisant un arrangement piano/voix, repartir de zéro, me l’approprier pour me connecter à ce qu’elle racontait en puisant dans mon histoire et mes émotions. C’était un beau challenge.

3 En silence, ton premier EP est sorti le 19 avril. De quoi parle t-il ?

« En silence », c’est l’ouverture de mon univers. Ce projet traite du passage à l’âge adulte. Il regroupe les questionnements, les angoisses, le rapport à l’enfance… Chaque chanson m’a permis de replonger dans des épreuves, des douleurs et d’en tirer des leçons.

4 Est-ce que tu peux nous parler du titre “Dans les yeux” ?

« Dans les yeux » est une chanson qui s’adresse à mon corps et au regard erroné que je me porte quand je me regarde dans un miroir ou dans le reflet des vitrines. Ça traite de l’obsession que l’on peut porter à notre apparence. Probablement d’une certaine dysmorphophobie. Cette chanson m’a permis de prendre un engagement avec moi-même : celui de faire la paix avec ce corps qui me porte tous les jours et qui me permet de vivre et faire des choses incroyables !

5 Est-ce que ce n’est pas trop effrayant que tes chansons sortent de ta chambre ?

C’est à la fois effrayant et très libérateur. J’ai travaillé sur beaucoup d’autres chansons depuis le début de l’écriture de ce projet, il est temps pour moi d’avancer sur la suite et de me reconnecter à un processus créatif quotidien. Je suis contente d’avoir une sorte de CV ou de présentation de mon univers, de qui je suis. Le plus dur c’est de lancer la machine et la mise en place du projet, le reste suit son cours naturellement. J’ai hâte que cette aventure continue.

Découvrez En silence de Velours :