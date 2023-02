En janvier, la jeune chanteuse Vernis Rouge a sorti son tout premier EP Femme nue. Un disque sensuel et sans filtre.

Le mois dernier la chanteuse franco-libanaise a sorti son premier EP Femme nue. Porté par le single « Juste une fois » Manon Debs de son vrai nom, nous propose un style musical bien à elle. Tour à tour piquante ou pudique, cette amoureuse des mots séduit grâce à ce six titres diablement efficace. Biberonnée à la variété française grâce à sa maman, Vernis Rouge est l’artiste à surveiller de très près. aficia l’a rencontré !

Vernis Rouge l’interview !

1.

Hello Manon, comment tu vas en ce lendemain de concert ?

Je vais très bien ! Là c’est l’après concert effectivement, donc j’essaie de me reposer un peu. On était complet deux mois à l’avance ce qui m’a beaucoup rassurée. J’ai découvert mon public et je l’ai senti à l’écoute. Ça m’a particulièrement touchée !

2. Pourquoi avoir choisi ce pseudo Vernis Rouge ?

J’ai toujours eu un rapport particulier avec la féminité. Faire de la musique et être sur scène m’a permis de déployer différemment ma part féminine. Au niveau de l’expression physique par exemple, je suis une personne plutôt brute et peu tactile. Sur scène, je suis plus douce et me rapproche clairement de mon idéal féminin.

3.

Entre la sortie du titre « Femme nue » et l’EP s’est écoulé trois années. Qu’as-tu fait pendant cette période ?

La musique est le domaine dans le quel je me sens assurée et confiante. Mais il y avait la direction artistique globale à trouver et je voulais prendre le temps. Il a fallu trouver une équipe qui croyait en moi. Je marche beaucoup à la confiance et à l’investissement des gens. Ensemble, on a essayé de trouver la couleur du projet Vernis Rouge. Voilà pourquoi ces trois années.

4. Quelles sont tes influences musicales ?

Si il ne devait ne rester qu’une seule chanteuse ce serait Barbara. Chacune de ses chansons est un refuge. Petite fille ma mère nous mettait ses chansons continuellement sans la voiture. Elle appuyait sur pause et nous demandait si on comprenait ses paroles. Aujourd’hui je travaille beaucoup mes textes avec ma mère d’ailleurs.

5. Quelle est la suite pour toi ?

Plusieurs choses ! Déjà, on aimerait faire d’autres scènes à Paris et ailleurs. J’adorerais réaliser un un feat rap. Je développe pas mal ce genre musical sur mes réseaux sociaux d’ailleurs. Aussi, je suis bientôt en tournage pour des clips dans des lieux incroyables !

Découvrez “Juste une fois” le dernier clip de Vernis Rouge :

Vernis Rouge sera en concert le 28 septembre au Café de la Danse à Paris.