Floran en interview ‘sans filtre’ : “Cet EP c’est vraiment l’amour sous toutes ses formes”

À l’occasion de la sortie de son premier EP Tous les chemins mènent à toi, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec Floran. C’est à découvrir sur aficia !

Après les succès de “Près de moi” et “Léa”, Floran a proposé son tout premier EP nommé Tous les chemins mènent à toi. Le 19 juillet, il a dévoilé ce projet rempli d’amour et d’espoir. Il a composé seul les maquettes. Par la suite, il a collaboré avec d’autres professionnels pour peaufiner et sublimer les titres. Mais l’essence des morceaux vient de son imagination. Aujourd’hui, sa vie est musique. En parallèle des sessions au studio, il travaille dans des hôtels de luxe sur la Côte d’Azur en tant que pianiste et chanteur.

Floran, l’interview ‘sans filtre’ :

Peux-tu te présenter ?

Je suis un artiste Niçois, j’ai 24 ans et j’ai commencé la musique grâce au piano qui est mon instrument de prédilection. J’ai débuté à l’âge de 7/8 ans. Il y a un pianiste à Nice sur une place qui joue très bien. Quand je l’ai vu, j’étais dingue et il m’a proposé d’appuyer un peu sur les touches. Lorsque je suis rentré, j’ai dit à mon père que je voulais faire du piano. Il est allé dans le garage pour chercher un petit clavier et il m’a dit voilà tu vas pouvoir commencer. J’ai débuté avec les tutos sur YouTube puis j’ai pris des cours. Ensuite petit à petit, le chant et la guitare sont arrivés. Aujourd’hui, la musique est toute ma vie, c’est tout ce que j’ai. Je vis musique, je mange musique.

À quel âge as-tu commencé à composer ?

J’ai fait ma première composition à 10 ans avec le niveau d’un garçon de cet âge. Sur les réseaux sociaux, j’ai commencé avec des reprises puis un moment je me suis dit qu’il fallait que je me lance. Et c’est vrai que ça prend du temps d’arriver à apprécier ce que l’on fait. Mon but est de partager ma musique à grande échelle.

Je ne fais pas de la musique pour moi mais pour les autres. floran, exclusivité aficia

Quel est le premier morceau que tu as dévoilé sur les réseaux sociaux et les plateformes ?

C’était le titre “Oublier” que j’ai sorti en 2021. J’étais dans un tel état d’excitation et ça a été une délivrance pour moi quand c’est sorti. Quand j’ai vu tous les retours, je me suis dit qu’il fallait en sortir d’autres. Je fais très attention aux commentaires et c’est quelque chose d’important pour moi. Je ne fais pas de la musique pour moi mais pour les autres. Le but est de faire vibrer les autres. Les très bons retours du premier titre m’ont encouragé à continuer.

Tu as dévoilé ton premier EP Tous les chemins mènent à toi. Que raconte-t-il ?

Cet EP c’est vraiment l’amour sous toutes ses formes. Il y a des titres qui vont parler de rupture. D’autre part, il y en a qui seront plus dans l’espoir d’avancer avec quelqu’un que l’on aime mais pas forcément d’amour amoureux. Ensuite, il y a un autre morceau qui va parler du fait que j’aime profondément mes proches mais aussi la musique. Donc la difficulté de trouver un équilibre. Finalement, je me dévoile vraiment dans cet EP, il y a des titres très personnels. Même si il y a de la tristesse parfois, il y a toujours une note d’espoir. La vie est belle mais que si il y a de l’amour dedans, c’est un peu ça l’idée. La mélancolie dans la musique est ce qu’il y a de plus beau.

Tous les chemins m’ont ramené à la composition et à la préparation de cet EP. floran, exclusivité aficia

La chanson phare “Tous les chemins mènent à toi” peut parler d’une relation ou d’une personne en particulier. Mais ça parle aussi de la musique par exemple, c’est à dire que tous mes chemins me ramènent à la musique. Tous les chemins m’ont ramené à la composition et à la préparation de cet EP. Je l’ai fait avec le cœur. Aussi, à la fin de l’EP, il y a une chanson bonus où c’est entièrement du piano. Pour montrer que je suis chanteur mais mon essence c’est le piano.

Sur l’EP on retrouve “Près de moi” et “Léa”, peux-tu m’en parler ? Pourquoi avoir choisi de mettre ces morceaux dans l’EP ?

J’ai voulu mettre “Près de moi” car j’ai vu qu’il se passait quelque chose avec ce titre. Mon but est de marquer les gens à travers mon art. C’était évident pour moi de le mettre dans l’EP. J’affectionne beaucoup ce morceau et son côté romantique. C’est une chanson mélancolique, une déclaration d’amour. Alors que “Léa”, a un côté plus sombre, l’amour parfois s’arrête et c’est brutal. Cependant, j’ai voulu garder ce côté joyeux et dansant. Le but était de faire danser les gens sur une chanson de rupture.

Est ce qu’il y a une chanson que tu apprécies plus ?

Je dirais “Tous les chemins mènent à toi”. L’histoire est comme un film. On a fait un clip sur trois jours avec une narration. J’adore ce titre. Le deuxième titre, je dirais “Sous le masque”. Il traite d’un sujet difficile à aborder. On porte tous un masque en société, moi c’est souvent celui du sourire, je me livre à dire que des fois je suis un clown mais qu’au fond de moi c’est la guerre. On est beaucoup dans ce cas là. Je me mets à nu dans cette chanson.

Pour les clips, tu as un fil conducteur que tu proposes aux réalisateurs ?

Tout dépend des clips mais la plupart du temps quand je compose j’ai des images en tête. Ensuite on adapte ça avec mon équipe de chez Wagram et les réalisateurs. On expose des idées et le but ça va être d’écrire une histoire autour de ça. Pour le clip de “Tous les chemins mènent à toi”, j’ai écrit un scénario que j’ai adapté avec l’équipe et le réalisateur. Comme le titre est construit comme un film je souhaitais que le clip soit fait de la même façon. En fait, je voulais qu’en visionnant la vidéo on ait la sensation de voyager. Un clip c’est de la magie, c’est mettre des images sur des mots.

Aimerais tu collaborer avec d’autres artistes ?

Bien sûr, la musique c’est le partage alors la partager avec d’autres artistes c’est dingue. Je pense tout de suite à Sofiane Pamart, grand pianiste qui pour moi est parfaitement placé pour faire des collaborations. J’aime beaucoup ce que fait Slimane. Mais aussi tous les artistes qui viennent de la pop et de la variété française.

Inès Fakche