L’animateur JB de Fun Radio en interview ‘sans filtre’ : “Mon rêve de gamin, je l’ai réalisé !”

Près de 15 ans de radio sur Fun Radio, un nombre incalculable d’artistes interviewés… une vie de rêve que beaucoup lui envient. aficia a posé quelques questions à JB de Fun Radio !

Jean Baptiste de son vrai prénom, est l’un des animateurs phares de Fun Radio. Il a créé ‘Le Studio de Fun Radio’ sur la tranche horaire de 16h à 19h, et ça fonctionne plutôt bien ! Avec ses 600.000 auditeurs quotidiens, le jeune homme allie sa passion dévorante pour la musique et la radio.

Il a la chance d’interviewer les plus gros artistes qui viennent en promotion au studio de Fun Radio. Armin Van Buuren, Martin Garrix, David Guetta … le gratin ! Il les côtoie de près, très près ! Nous avons posé une série de questions à “JB de Fun Radio”, comme beaucoup l’appellent. Quand l’interviewer se fait interviewer…

L’interview ‘sans filtre’ de JB :

Quelle est la raison qui te donne envie de te lever le matin ?

(Rires) Ah oui, tu commences fort ! C’est probablement la passion, tout simplement ! Je suis excité à l’idée qu’il y ait des choses à dire, quand il se passe des choses. Cela peut être une grosse émission de radio ou une belle interview qu’on fait à l’extérieur, sur un festival par exemple. Je suis aussi en parallèle responsable d’un site internet qui s’appelle Lesviolets.com. Il est dédié à l’actualité du club de foot de Toulouse et je suis excité quand il se passe quelque chose, quand on a des informations inédites à donner, quand il y a un gros match. Donc voilà, ce sont mes deux passions ! C’est pourquoi c’est excitant de se lever le matin.

David Guetta en interview, il est comment ?

David Guetta en interview, il est exceptionnel. Au-delà de son talent, et au-delà de sa réussite, c’est quelqu’un qui, en interview, si tu le lances sur un sujet, et pas forcément que de la musique, est capable de te raconter une anecdote, une histoire, souvent folle, et ça, c’est du pain béni.

Est-ce qu’il y a un artiste qui t’a impressionné plus qu’un autre en interview ?

J’ai jamais eu, même avant d’être chez Fun Radio, un artiste ou même un sportif ou une personnalité que j’admire. J’admire pas grand monde. Je reconnais simplement le talent mais je ne suis pas fan de quelqu’un en particulier. Je sais qu’il y a des fans. Pas moi. En revanche j’admire le talent, et plus encore, j’admire la réussite. J’aime beaucoup ça ! J’ai toujours tendance à le défendre même si parfois il peut être critiqué parce qu’on sait que le talent est souvent synonyme de critiques dans notre société.

Quel est le plus complexe à gérer quand on est animateur ?

Le plus complexe à gérer quand on est animateur franchement… il n’y en a pas beaucoup… c’est un métier passion ! On dit souvent que c’est le plus beau métier du monde. Alors à mes yeux, il l’est. Il y a quand même certaines choses à faire : c’est de savoir se renouveler. Il faut aussi savoir se contrôler parce qu’à partir du moment où tu ouvres un micro, il faut savoir ne pas dire des conneries mais des conneries au sens légal du terme, des fake news. Voilà, il faut tout contrôler, donc beaucoup de contrôle, du renouvellement. Voilà si déjà tu as ça, tu es tranquille !

Quelle est l’interview dont tu es le plus fier ?

L’interview dont je suis le plus fier, il n’0y en a pas forcément une en particulier mais je dirais qu’il y a quand même deux artistes avec qui j’ai noué des liens particuliers où on a fait des interviews vraiment exceptionnelles. Il s’agit de David Guetta et DJ Snake. David Guetta a toujours été absolument incroyable en interview. On a fait des interviews dans des situations incroyables notamment sur le Rooftop de l’Ushuaïa, le plus grand club d’Ibiza. DJ Snake, c’est exceptionnel parce qu’il est venu nous présenter son album, parce qu’on a passé des moments incroyables.

Voilà, ce sont deux artistes que j’admire, et je rajouterai aussi une interview de Stromaë quand il est venu en 2022 pour la sortie de l’album. On avait passé une heure spéciale avec lui. C’était exceptionnel. Il est d’une gentillesse folle, il y avait un public super, les réponses étaient folles… c’était vraiment un super moment mais voilà, c’était le gros souvenir récent.

Le plus gros artiste international que tu aies pu interviewer ?

Il y en a eu pas mal mais, on reste toujours avec David Guetta parce qu’en fait… c’est quand même fou, car il est français, mais c’est plus qu’un artiste français ! C’est un artiste international. En fait, c’est quelqu’un qui marque l’histoire de la musique, l’histoire de la musique électro, et l’histoire de la musique pop au sens populaire. Voilà, c’est toujours des moments incroyables. Et d’ailleurs, ça fait longtemps que je ne l’ai pas eu en interview, j’ai hâte de le recroiser car il a sorti un sacré morceau récemment…

Y a-t-il des artistes avec qui tu as tissé des liens et avec qui tu échanges régulièrement ?

Les artistes avec lesquels on tisse le plus de liens sont des artistes qu’on croise tout au long de l’année en festival ou en soirée. C’est moi qui m’occupe d’interviewer les artistes lors des festivals. Par exemple, lors de notre événement qui vient de se passer, le Fun Radio Ibiza Expérience, on a croisé R3HAB, W&W et les Ofenbach. On les a régulièrement en interview quand ils sortent un titre. On arrive à les suivre, et donc petit à petit, des liens assez exceptionnels se créent avec eux à force de les voir une fois, 10 fois… Les Ofenbach, je les ai peut-être interviewé près de 15 fois à ce jour. Donc voilà, ce sont des gens qui ont confiance de venir et que j’apprécie énormément.

Y-a-t-il une époque musicale que tu regrettes ?

Je vais te citer des époques que j’ai connues donc je vais dire les années 90. C’est vrai que dans les années 90, j’étais très très jeune ! Il ne faut pas se moquer mais le premier CD que j’ai eu, c’était celui des 2B3. Les années 2000, parce que j’adore prendre au karaoké K-Maro “Femme Like You”. Sans oublier les années 2010 parce que ça a été les belles années de l’électro, de très très belles années pour Fun Radio avec l’avènement de la musique électronique et des très gros DJ qui ont marqué ma carrière professionnelle.

Ton plus gros loupé en interview à la radio ?

Je n’ai pas forcément eu de gros loupés. Si, une fois avec une artiste, je pense que je vais un peu trop loin sur des questions un peu trop personnelles. L’agent a voulu couper l’interview mais, c’est arrivé une fois et c’était pas vraiment méchant. Globalement, nos interviews chez Fun Radio sont plutôt bienveillantes et orientées actualités et pas polémiques. Donc en fait, ça se passe globalement très très bien

Ta plus belle anecdote ?

Un jour, on était à Tomorrowland Belgique. Nous sommes en plein été, DJ Snake passe en interview avant son mix. On a un terrain de foot à côté de l’endroit où on fait l’interview. On commence à taper un foot, la vidéo est sur la chaîne YouTube DJ Snake VS JB de Fun Radio, on fait des tirs au but. C’est une belle anecdote car 15 minutes après, il jouait devant 150.000 personnes à mixer ses plus gros tubes. Juste avant il s’est mixé ses chaussures en perdant en plus contre moi (Rires) !

Quelle est la plus grande qualité d’un animateur radio ?

Je crois que c’est avant tout de savoir parler, avoir une aisance orale, savoir trouver les mots, ne pas bafouiller ou en tout cas le moins possible… Pour les très très bons animateurs radio, je ne sais pas si j’en fais partie, c’est avoir aussi beaucoup de répartis et beaucoup d’humour ! Voilà, c’est un mix entre tout ça, et puis avoir de la culture générale. Après, chaque animateur radio a sa personnalité, ses propres aisances pour animer son émission. Quand tu as ça, tu es déjà pas mal pour faire de belles émissions.

Le meilleur souvenir que tu as avec Fun Radio ?

Tu sais, ça fait 14ans que je suis chez Fun Radio, c’est impossible pour moi de sortir un souvenir sincèrerement. Il y a eu trop de soirées magnifiques, trop de rencontres et puis on a toujours tendance, je remarque, à ne garder surtout que ce qui s’est passé le plus récemment. Mais je n’oublie pas non plus quand j’ai démarré à Toulouse les souvenirs exceptionnels qu’on a construits avec Fun Toulouse. Donc voilà, ça fait un peu bateau de dire ça mais je dirais que mon meilleur souvenir, c’est quand même l’Aventure Fun Radio avec un A majuscule. Oui, parce qu’elle a été fabuleuse de A à Z ! Il y a eu forcément des hauts et des bas, mais beaucoup de hauts et beaucoup de souvenirs.

Avec du recul, quand ça se terminera et qu’on fera le bilan, car ça se terminera forcément un jour, il y aura des choses qui vont me manquer et surtout je dirais “Ah ouais, tu as fait ça, ah ouais, j’ai fait ça” et c’est exceptionnel.

Ce que tu souhaites accomplir avant de quitter la radio ?

Franchement, c’est pas facile parce qu’en fait, mon rêve de gamin, je l’ai réalisé. C’était d’être au micro d’une belle radio et de vivre de cette passion. Donc en fait, c’est de continuer et c’est surtout, c’est banal de le dire, mais de s’éclater ! Quand on voit le monde dans lequel on vit, les difficultés qu’on peut rencontrer… mais je vais être positif et en fait, il faut juste s’amuser, s’éclater. J’ai envie de donner du bonheur aux gens ! Je me rappelle tous les jours qu’on a créé une émission l’après-midi qui s’appelle ‘Le studio Fun Radio’ et j’aimerais qu’elle puisse durer le plus longtemps possible. Et puis après, peut-être que le temps viendra et qu’il faudra de nouveaux challenges. Mais en tout cas voilà, c’est de continuer à s’éclater, c’est hyper banal mais c’est vraiment la vérité.

Interview par Valentin Malfroy.