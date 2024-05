Make Sense en interview ‘sans filtre’ : “Make Sense est la rencontre entre deux univers”

À l’occasion de la sortie de son tout premier EP An Unconventional Story, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec le duo Make Sense. C’est à découvrir sur aficia !

Retour en août 2023 où le duo a connu un grand succès avec leur remix du titre “Enjoy the Silence” de Depeche Mode. Le titre a atteint près de 3 millions de streams. Make Sense c’est un projet à l’univers et à l’esthétique très léchés. Le 22 mars dernier, le tandem pop électro Make Sense a dévoilé son tout premier EP An Unconventional Story. Composé de sept titres, ce dernier parle d’une histoire peu conventionnelle racontée par Hugo et Pia et sonne comme une invitation au voyage. Au fil des morceaux, vous vous baladerez à travers différents univers.

Make Sense, l’interview ‘sans filtre’ :

Comment est né le duo Make Sense ?

Pia : On avait chacun notre projet de musique solo à l’époque. J’étais dans la pop française et Hugo dans l’électro. On s’est retrouvé à un moment de notre vie où on avait envie de se recentrer sur des choses qui avaient du sens pour nous, d’où le nom de notre duo. Quand on a commencé la musique ensemble ça nous a directement plu !

Hugo : Lorsque l’on avait nos projets solos, on s’est rendu compte qu’on était rentré dans un fonctionnement qui nous correspondait plus. Forcément, on s’est dit que si on devait relancer un nouveau projet il fallait vraiment qu’on soit en phase avec nous-mêmes. Make Sense c’est aussi la rencontre entre deux univers que l’on pourrait penser opposés mais qui sont finalement complémentaires. Ce que l’on propose aujourd’hui c’est aussi le fruit de dix ans de travail en amont.

Vous avez dévoilé votre premier EP vendredi dernier, que raconte-t-il ?

Hugo : L’histoire qu’on voulait raconter au travers de l’EP c’est justement la base de Make Sense c’est à dire cette rencontre entre la pop et l’électro. On l’a appelé Unconventional Story car ça sort un peu des clous de ce que l’on pourrait attendre. On met souvent l’électro dans une case DJ et on voulait prendre ce contrecoup.

Le but était d’amener de la texture ainsi que ce savoir-faire électronique tout en ayant un projet incarné par une voix. On amène une proposition assez différente de ce à quoi on pourrait s’attendre. Cette histoire peut paraître un peu inconventionnelle mais ce n’est pas pour autant qu’elle n’est pas intéressante. On voulait faire des vraies chansons pop avec un cœur un peu électro et de vraies mélodies. Souvent le grand public associe l’électro au monde du clubbing et de la boîte de nuit. Quand les gens écoutent un morceau comme Skin ils sont surpris et ne s’attendent pas à ça.

Plusieurs clips sont disponibles sur YouTube. Quel rapport avez-vous avec la création de ces derniers ?

Hugo : Tous les clips sont liés. Le dernier clip donne la clé de compréhension de tous les clips d’avant. Toute la partie stylisme et direction artistique c’est Pia qui s’en occupe.

Pia : Ce qui est intéressant aussi c’est qu’on a des profils qui se complètent beaucoup. Hugo est à l’aise sur ce qui est texture, son et production. De mon côté c’est plus les paroles, la voix et la direction artistique puis le stylisme.

Hugo : Make Sense c’est complètement nous. Ça dépasse le fait de faire simplement des musiques.

Y-a t-il un titre qui vous a particulièrement marqué ou que vous aimez plus qu’un autre ?

Hugo : C’est compliqué de répondre car honnêtement, on a un affect pour chacun des titres. Un morceau comme “Skin” on va le trouver magnifique car il met en avant la voix de Pia et c’est une déclaration d’amour donc on est plus dans l’émotion. À l’inverse, un titre comme “Fade” est très intéressant en terme de texture électronique. On n’est pas sur le même affect et sur le même rapport sur ces deux chansons mais elles sont toutes les deux très importantes pour nous.

C’est compliqué de dire spécifiquement un titre car ils sont tous importants et font partie d’un ensemble. Aussi, le titre “Save Me” est le point final de l’EP, c’est le lâcher prise total. Cet EP donne aussi un avant-goût de ce que peut être le live. C’est une manière de montrer aux gens que si vous allez voir du Make Sense, ça ne sera pas que de l’électro ou de la chanson mais un peu des deux.

Make Sense ©Eric Lelievre

Quel est votre processus de création ?

Pia : Justement sur YouTube on a fait plusieurs épisodes qui abordent ce sujet. Il y en a sur la création de la musique, de l’image, sur les partenaires…

Hugo : Je pense que la meilleure réponse serait de proposer aux gens d’aller voir cette mini série explicative sur notre processus de création (rires).

Pia : En effet ! On a fait ça pour avoir un lien avec les gens.

Hugo : il y a beaucoup d’artistes qui font des documentaires sur eux quand ils sont très connus. On voulait le prendre à contrepied pour montrer qu’il n’y a pas forcément besoin d’être une énorme star pour raconter ce que l’on fait. On voulait montrer qu’être artiste, c’est aussi être acteur de son projet.

Hugo : On a eu des très bons retours sur nos clips mais souvent on nous a dit qu’ils étaient un peu mystiques et distants. Alors on faisait ces épisodes, c’était un moyen de paraître beaucoup plus accessible et humain puis de créer du lien avec notre public.

Comment vous gérez vos réseaux sociaux ?

Hugo : On essaye de trouver le juste milieu entre ne jamais être présent et trop l’être. On veut prendre la parole sur les réseaux sociaux tout en gardant une certaine qualité dans ce que l’on propose.

Pia : C’est plus moi qui m’occupe de nos réseaux sociaux.

Comment avez-vous eu l’idée de faire ce remix de Depeche Mode ?

Pia : Il faut savoir que l’année dernière on avait notre premier gros concert où on allait jouer pendant une heure tous nos titres. On voulait trouver un lien avec le public et quelque chose qui va faire que les gens vont se rappeler de nous. La reprise de “Enjoy the Silence” est venue un peu naturellement, c’était comme une évidence. C’est un groupe et un titre que l’on apprécie énormément.

Hugo : On se retrouvait beaucoup dans Depeche Mode, dans leur rapport à la musique.

Pia : Le public a énormément aimé, on a eu plein de retours positifs. On l’a retravaillé puis on a sorti le titre !

Hugo : En toute franchise, on avait fait cette reprise pour le concert mais on ne pensait pas la sortir. Le titre est passé 20 000 fois à la radio en 4 mois !

Inès Fakche

Découvrez le nouvel EP de Make Sense An Unconventional Story :