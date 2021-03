Quel est le meilleur moyen de se présenter au public ? Renard Tortue a bien voulu jouer le jeu des 5 questions qu’aficia lui a posé !

Vous l’aurez relevé sans même qu’on vous en fasse la remarque : deux noms d’animaux pour deux drôles d’oiseaux qui se présentent à nous ! En mêlant la chanson française à des sonorités rap et des arrangements toujours plus électro, Renard Tortue espère se faire une place dans le paysage musical. Il vient d’ailleurs de sortir son premier clip : “Dans la merde”.

Mais plutôt que de simples présentations, voici une interview qui va vous permettre de mieux faire connaissance de ces deux potes qui se connaissent depuis les bancs de l’école !

Renard Tortue : l’interview…

Bonjour les garçons, pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre nom de groupe Renard Tortue ?

On s’appelle Louis (le renard) et Nils (la tortue). On a 21 ans et on vient de Champigny sur Marne dans le 94. Pour notre groupe on voulait un nom stylé, un truc un peu cain-ri tu vois… Qui affirme notre street cred, du coup on a hésité entre bitume crew ou shark attack… Mais au final on s’est dit que Renard Tortue ça faisait grave le taff.

Vous vous connaissez depuis pas mal d’années. D’où est venue l’idée de créer un groupe de musique et se dire que vous allez devoir tout faire ensemble ?

On se connait depuis qu’on a 8 piges. On a grandi dans le même coin, même primaire, même collège, même lycée. En parallèle on a toujours partagé des passions à deux: le graff, le breakdance, le violon, le théâtre et, enfin, l’écriture et la musique.

C’est vraiment quand on a commencé à composer des sons ensemble qu’on a senti une alchimie. Qu’il y avait un délire commun à pousser plus loin qu’une simple passion. En vérité tout ça c’est fait de manière assez naturelle…

Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans la musique ?

Ce qu’on a kiffé dès le départ c’est de pouvoir créer librement dans notre chambre sans que personne ne vienne nous dire quoi ou comment faire. On écoutait vraiment pas les cours de solfège… Aujourd’hui avec peu de moyens tu t’achètes un bon PC, une carte son, un clavier midi et tu peux déjà composer par toi même, créer ton propre univers…

Ensuite on a toujours aimé les beaux textes. Autant dans le rap (Oxmo, Orelsan, IAM, Kendrick Lamar) que dans la chanson (Brel, Gainsbourg, ou plus actuellement Pomme, Flavien Berger). Donc c’est toujours un plaisir de trouver une belle métaphore ou une bonne punchline et c’est important pour nous d’allier le fond (le texte) et la forme (la matière sonore et les mélodies).

Et pour finir un aspect très important pour nous c’est la scène. On a toujours fait de la scène depuis tout petit (via la danse et le théâtre). Et une fois qu’on a goûté à l’adrénaline du spectacle, c’est difficile de ne pas y retourner. C’est aussi un pur kiff de pouvoir partager des morceaux créés dans notre chambre face à un public. L’émotion est intense, c’est souvent là que la musique prend un vrai sens.

Vous baignez dans le monde d’Instagram, YouTube et des réseaux sociaux et vous avez l’air de ne pas vous prendre au sérieux. Comptez-vous vous en servir ?

Oui on se sert et on se servira des réseaux sociaux, c’est un réel outil pour les artistes de notre génération qui nous permet de partager des contenus créatifs en attendant la suite. C’est ce qu’on a fait avec les Gabzeries (dispo sur IGTV et YouTube) qui sont des sortes de mini-clips réalisés à l’Iphone. On part d’un délire puis on travaille et on pousse l’idée pour que ça soit qualitatif mais on passe jamais plus de 2-3 jours dessus sinon on perd le côté spontané qu’on trouve important de garder sur les réseaux.

On sait qu’on a un truc à pousser dans le côté comique et léger mais on compte pas non plus passer pour des amuseurs toute notre vie.

Qu’est-ce que nous prépare Renard Tortue pour la suite ?

On a plein de nouveaux morceaux. On ne sait pas encore si c’est pour un album ou un EP. On est actuellement sur la préparation de notre prochain clip qui sera très différent du premier. Le morceau aussi. On ne vous en dit pas plus car c’est toujours mieux d’avoir la surprise !