Thorgan en interview ‘Flash’ : “Je suis fasciné par le septième art”

Artiste international, influencé par l’image et ses significations, cette semaine la rédaction a eu le plaisir d’échanger avec Thorgan dans le cadre d’une interview découverte. Un échange inspirant, signé aficia.

Bon nombre d’entre nous l’ont découvert avec son premier album One O Five. Thorgan, artiste franco-danois, cumule désormais le million d’écoutes sur les plateformes, arborant un style polyvalent et une maîtrise acoustique impressionnante. Le tout auréolé d’une graphique poussée, il nous décrit les coulisses de son univers et de son dernier projet : Tenebris.

Thorgan, l’inteview ‘Flash’ :

1 Tout d’abord pour celles et ceux qui ne te connaitraient pas, comment décrirais-tu ton univers musical en quelques mots ?

Mon univers, celui de Thorgan, est un mélange de nouvelles vagues rnb contemporaines. Je m’inspire énormément du travail de vibes américaines, je décris souvent les rendus comme sombres et mélancoliques. Mais j’essaye d’être varié, procurer toutes les émotions. Je voyage entre piano, hip hop et parfois rap…

2 Ton actualité c’est ton nouvel album Tenebris sorti cette année. Comment décrirais-tu ce projet ?

Tenebris est une aventure mentale dans laquelle j’explore une multitude de mood et de styles. Avec, je touche à tout. Je pense qu’il est une porte d’accès idéale avec ce que je crée. Dans cet album, j’essaye de transmettre mes sentiments, les exprimer, ça me plaît. Au niveau de la couleur principale, je pense que le sentiment de solitude s’exprime beaucoup dans cet album. Il a été façonné en grande partie pendant le confinement, donc rien d’étonnant à cela. Je pense que beaucoup peuvent s’y reconnaître.

3 Si tu devais donner des conseils pour écouter ce projet, quels seraient-ils ?

Honnêtement, je ne veux pas en donner. Ce projet est justement construit pour exprimer des couleurs différentes. Tenebris peut aussi bien s’apprécier avec plénitude sous la couette (“Euphoria”), qu’en dansant en soirée (“Out My Mind”) !

4 Comme évoqué précédemment, ce projet est très polyvalent, de quoi t’es-tu inspiré pour nourrir ces différents univers ?

D’abord, par le cinéma. Je suis fasciné par le septième art. J’ai écrit et composé beaucoup après avoir visionné des films. Sous cet album, il y a pas mal de films tristes, des influences de l’époque victorienne, Entretien avec un vampire, La liste de Schindler… Dans mon travail, je veux stimuler tous les sens. C’est pour ça que mes clips ont autant d’importance que ma musique, et à terme, le développe dans mes prestations scènes.

Enfin, du côté musique pure, The Weeknd m’a beaucoup marqué dans sa manière de créer du son et dans son esthétisme assumé.

5 Enfin, dernière question, quels sont tes projets à venir ? Tu as des envies ?

Ce qui me tient le plus à cœur est d’encore mieux écrire, et de préparer un projet axé cinéma. J’ai envie de mise en scène pour ma musique, j’aimerais apporter une expérience unique au public, créer une histoire sur scène, plus qu’un projet !

Notre coup de cœur : “Euphoria” et son psychédélisme envoûtant !

