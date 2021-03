Il existe une multitude de solutions pour les jeunes artistes afin de se lancer dans l’industrie du disque. Valentin nous parle des prémices de son projet ValTøx sur aficia…

Il n’a que 18 ans, est originaire de Macon, et à côté de ses études il fait de la musique. Dans la même veine que Petit Biscuit, l’une de ses inspirations, ValTøx propose un univers planant et mélodique sur fond électro. Jusque là, rien d’exceptionnel, quoi que… Car derrière ce jeune artiste se cache une passion dévorante pour la musique.

À l’heure actuelle, l’artiste dispose seulement d’un compte Spotify où il est écouté par une petite dizaine d’auditeurs. C’est dire à quel point ce sont vraiment les prémices de son projet ! Mais alors, comment fait-on pour exister dans une société où il devient difficile de se faire une place, lorsqu’on est totalement indépendant et qu’on démarre de zéro. Sans équipe, avec très peu de moyens matériels et très peu d’argent ?

Quelques éléments de réponses avec ce jeune talent qui a bien voulu se confier à l’occasion de la sortie de son nouveau titre “Forgetful”…

ValTøx : l’interview…

Salut Valentin. Peux-tu m’en dire plus sur tes ambitions ?

Salut aficia ! J’aimerais beaucoup faire du live et jouer ma musique partout dans le monde. Ce serait mon plus grand rêve !

Actuellement, tu es encore étudiant ?

Je suis en terminale. Je fais un bac STI2D (Science Technique de l’Ingénieur et du Développement Durable). Cela ne me plaît pas beaucoup mais j’essaye de bien bosser pour me permettre par la suite d’obtenir un BTS audiovisuel option son.

Comment associe-t-on travail et passion ?

J’essaye de composer assez souvent, d’organiser mon temps en fonction de mon travail et de la composition. Mais bien sûr le travail passe avant. Il y a quand même le BAC à la fin !

Je pense que le travail complète ta passion. Tu fais, en réalité, de ton travail une passion. Parce que n’oublions pas que la composition reste un travail, mais un travail où tu prends du plaisir !

La musique est pour moi avant tout un plaisir, une passion. ValTøx

Tu es tout jeune et j’imagine que c’est compliqué de démarrer sans matos. De quel matériel disposes-tu pour créer ta musique ?

Alors actuellement, j’ai une guitare électrique (Epiphone Les Paul Studio LT HCS). Ensuite j’ai une carte son (Focusrite scarlett solo 3ème génération), un micro (Neewer NW-700) et un clavier (Komplete kontrol A61). J’ai pour ambition de m’acheter une guitare électro-acoustique bientôt !

De quelle manière te les aies-tu procurés ?

Pour la guitare électrique, ce sont mes parents qui me l’ont offerte. Pour le reste, je m’en suis payé une bonne partie, mais j’ai réussi à avoir des réductions sur certains trucs. Il faut profiter des réductions, c’est une bonne occasion !

Une fois ta musique conçue, comment communiques-tu dessus ?

Alors, une fois ma musique terminée, je passe par le biais de Distrokid, un site qui me permet de distribuer mes sons sur toutes les plateformes de streamings et même réseaux sociaux (Instagram, Tik Tok…) pour la modique somme de 20 euros par an.

On sait à quel point la concurrence est rude. L’industrie musicale est difficile, le milieu parfois bouché… Comment vois-tu les choses dans cette industrie du disque ?

Je dirais que la musique est pour moi avant tout un plaisir, une passion. Après je pourrais être un jour amené à être écouté dans le monde entier. Dans ce cas, je ne dirai pas non, comme je te l’ai dit au début, ce serait mon plus grand rêve ! J’aimerais commencer à gagner un peu de notoriété grâce à quelques labels que j’aime beaucoup. Après, difficile de dire si j’ai la capacité d’y rentrer un jour mais je l’espère bien !

Ce que j’essaye surtout de faire avec ma musique c’est d’apporter du nouveau… ValTøx

As-tu d’autres projets à moyen terme ?

Si j’arrive un jour à gagner assez de notoriété, je monterais mon propre label pour avoir tous les droits sur mes sons.

Crois-tu qu’il y a une place pour toi dans l’industrie du disque ?

Difficile à dire, ça dépend de ce qu’aime les gens. Ce que j’essaye surtout de faire avec ma musique c’est d’apporter du nouveau surtout avec mon EP qui sort bientôt cette année !

Où peut-on t’écouter ?

Sur ma propre chaine Spotify.

👉 Retrouve également l’actualité de ValTøx sur Instagram !