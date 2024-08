On s’est rendu à l’Ultra Europe Festival, on vous raconte tout !

Amateur de musique électronique, vous n’avez pas pu passer à côté de l’annonce de la programmation 2024 pour le 10ème anniversaire de l’Ultra Europe Festival à Split en Croatie. On s’y est rendu et on vous le présente sous tous les angles !

Pour commencer, c’est quoi l’ Ultra Europe Festival ?

Tout a commencé avec l’UMF, l’Ultra Music Festival à Miami, un des plus gros festival de musique électronique au monde. Les événements ont tout de suite été pris au sérieux par les premiers festivaliers en raison de la qualité des soirées proposées et des line-up XXL des premières éditions.

Par la suite, les soirées « Ultra » se sont exportées partout sur le globe avec, en 2014, la création du Ultra Japan à Tokyo et du Ultra South Africa au Cap. Mais seulement un an plus tôt, en 2013 a pris place la première édition de l’Ultra Europe Festival dans la ville de Split en Croatie.

2024 célébrait donc les 10 ans de la création de l’édition européenne des soirées Ultra et nous avons eu la chance de pouvoir nous rendre au festival pour découvrir le deuxième plus gros festival d’électro européen et sa line-up, cette année encore, XXL.

À quoi ressemble le Ultra Europe Festival ?

L’Ultra Europe, en quelques mots, c’est une scénographie exceptionnelle, des artistes internationaux, de la pyrotechnie à gogo et beaucoup de nationalités représentées.

Drapeaux Ultra Europe Festival – @axlpict

À la manière de Tomorrowland, une grande partie des festivaliers apportent avec eux les drapeaux de leur pays. Cela a été une occasion pour nous de nous rendre compte de la diversité des pays représentés.

Mais, à contrario des festivals français avec leurs activités sur le site même du festival, à l’Ultra Europe les gens viennent pour la musique et pour les DJ internationaux. On a donc découvert un site de festival avec deux scènes gigantesques et très peu d’autres activités. Malgré ça, personne ne s’ennuie jamais car la diversité des musiques proposées entre les 4 scènes du festival permet toujours de trouver un style d’électro familier.

Axwell – @axlpict Martin Garrix – @axlpict

Quelles ont été nos prestations préférées ?

Comme dit précédemment, les événements Ultra ont tous des programmations incroyables avec des DJ internationalement connus.

Cette année à Split, on a eu un coup de coeur sur le set explosif de l’australienne Alison Wonderland. À mi-chemin entre poésie et morceaux teenage, elle a réussi à faire danser les festivaliers avec brio.

On a aussi pu découvrir la prestation de Slander. Un show monumental avec des hits tels que “Love Is Gone” et sa collaboration avec Alison Wonderland sur le morceau “Picture”. En bref, une claque énorme et un artiste qu’on vous recommande de voir en live !

Pour conclure, on ne pouvait pas passer à côté du seul artiste français de cette édition de l’Ultra Europe : DJ Snake ! Ses morceaux emblématiques associés aux feux d’artifices du festival ont su séduire la foule et créer des instants magiques.

Avant de conclure, il nous faut aussi parler des amplitudes horaires des soirées si singulières à l’Ultra Europe. En effet, la réglementation des soirées de festival n’est pas la même entre la Croatie et la France. Chacune des journées de festival commence à 19h, ce qui est relativement tard en comparaison avec les festivals Français et ne s’arrête non pas à 3h du matin, mais bien a 5h30. Ce qui permet de créer une euphorie pour les festivaliers car le soleil se lève alors que la musique joue encore. Une ambiance indescriptible prend place sur ces fins de soirées avec les feux d’artifice et le levé du jour.