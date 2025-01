Garosnow : Un festival pour célébrer la vie avec prestige dans les Pyrénées ! 

Du 24 au 26 janvier, Garosnow a posé ses valises à St Lary Soulan dans les Pyrénées pour une mise bouche hivernale avant Garorock en juillet.

6 000 personnes se sont déplacées à St Lary Soulan pour la 22ème édition de Garosnow. La bonne nouvelle : c’était complet ! Au programme, 8 artistes qui n’ont pas eu froid aux yeux pour mettre une ambiance flamboyante de 21h à 1h du matin. De l’électro le plus accessible à celui le plus expérimental, la découverte et l’ambiance étaient au rendez-vous.

Garorock ou Garosnow, des soirées toujours réussites !

Garorock est devenu une véritable institution et marque de confiance. Que ce soit l’été à Marmande (33) ou l’hiver lors de la tournée dans les Pyrénées avec son festival itinérant intimiste, la promesse est toujours tenue. On s’amuse, on est entre amis et on découvre des artistes dans la joie et la bonne humeur. Les festivaliers répondent présent une fois de plus avec cette déclinaison hivernale. Le week-end était complet et malgré tout, certains ont attendu devant les lieux pour espérer trouver des places.

Il faut dire que tout est sous contrôle avec le groupe Garorock. La sécurité ainsi que la gestion des foules nous ont permis de passer une soirée sans avoir l’impression d’être dans une boîte de sardines. Quant à la programmation, elle a permis de faire grimper une certaine tension jusqu’au bout de la nuit. Puis, comme pour célébrer la vie, l’union et la fête, rien de tel qu’un feu d’artifice pour réunir et lancer les festivités comme il se doit.

Découvrez notre Réel – 48H à Garosnow !

Un festival accessible pour une programmation de qualité

Si la programmation nous interpelle pour sa singularité, elle a su nous saisir par des musicalités différentes et des énergies toujours aussi prenantes. Le premier soir, nos corps ont bougé aux rythmes endiablés de Maraboutage, puis on a voyagé dans l’univers original et solaire mélangeant reggae/électro de Manudigital. Un show surprenant au premier abord mais qui a motivé le public à donner encore plus d’énergie. C’est le populaire Feder qui a clôturé la soirée avec ses hits remixés pour s’adapter à ce public qui semble addict aux fortes basses.

Que ce soit pour les curieux, les amateurs, les passionnés, une chose est à mettre en évidence également : l’accessibilité. Pour moins de 70€ le Pass 2J, c’est une belle initiative pour tous les portefeuilles. Le week-end s’est poursuivi de notre côté avec la même ferveur. Malheureusement à cause du mauvais temps, cela nous a freiné dans notre tournée des DJ set sur les pistes. Nous avons donc pu trouver du réconfort le soir même avec le rap d’Antes & Madzes – le duo de Rodez qui est venu frapper Garosnow avec leur flow et leur complicité. On relève le show de Montrouge et leur élégant set, maîtrisé et mettant à l’honneur une version décoiffante de “Voyage Voyage“ de Desireless qui a littéralement mis tout le monde d’accord.

Si l’été nos plannings prennent un coup de chaud avec tous les festivals à faire, cela fait plaisir de retrouver ce côté fédérateur et festif en hiver. On n’est pas déçus d’avoir testé l’expérience Garosnow ! De quoi se réchauffer en musique et entre amis en plein milieu des Pyrénées. On recommande !