Abi remporte la neuvième saison de ‘The Voice’ !

La neuvième saison de ‘The Voice’ vient de s’achever. Le grand vainqueur est (sans surprise) Abi. Plus d’infos sur ses prochains projets avec aficia.

Après une saison particulière, rallongée en raison de la crise sanitaire, la neuvième saison de ‘The Voice’ a pris fin ce samedi 13 juin. Au terme de belles prestations et de beaux invités (Vianney, Clara Luciani, Kendji et le duo formé par Vitaa et Slimane), c’est finalement Abi Bernadoth qui remporte l’émission.

Ce n’était pas vraiment une surprise puisque ce jeune autodidacte devenu multi-instrumentalite aux origines haïtiennes nous a charmé dès les auditions à l’aveugle. C’était fin janvier. Il interprétait en piano-voix le titre “Lonely” de Billie Eilish. À cet instant, nous étions convaincus qu’il s’agissait de ‘The Voice’.

Un premier album pour bientôt

Au fil des semaines, dans l’équipe de Pascal Obispo, il confirme sa position de favori en chantant “Un homme heureux” de William Sheller ou le légendaire “If IAin’t Got You” d’Alicia Keys. Lors de la finale, ce grand timide s’est livré davantage et a chanté “Les yeux de la mama” en duo avec Kendji Girac. Il remporte le trophée tant convoité avec un peu plus de 53% du suffrage, décroche un contrat chez Universal Music et, comme ses prédécesseurs dont Whitney, il publiera prochainement un premier album.

S’il est difficile de définir un registre qui collerait parfaitement à l’identité d’Abi, le piano prendra certainement une grande part dans ce projet déjà très attendu, qui pourrait se mélanger à son groove et sa soul délicate. On a hâte d’écouter le fruit de ce travail. Nous trépignons également d’impatience à l’idée de savoir vers quels professionnels il se tournera pour la conception de ce disque. On se souvient par exemple de Zazie et Calogero qui ont pris Maëlle sous leurs ailes… Réponse bientôt !