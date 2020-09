“OK Not to Be OK” : Demi Lovato engagée aux côtés de Marshmello

Accompagnée du DJ Marshmello, Demi Lovato lève la voix sur le touchant “OK Not to Be OK” et c’est à découvrir sur aficia.

L’année 2020 semble définitivement être une nouvelle ère pour Demi Lovato. Après la sortie de son single “I Love Me” dans lequel elle exprime la difficulté à s’assumer, la chanteuse s’affichait en avril dernier plus forte que jamais aux côtés de Sam Smith dans le clip de “I’m Ready”, une collaboration positive sous le signe de l’acceptation des autres mais avant tout de soi-même.

Demi Lovato X Marshmello

Cinq mois plus tard, c’est de nouveau en duo que l’interprète de “Sorry Not Sorry” revient pour exprimer en chanson un thème sensible qui lui tient à coeur. À l’occasion de la journée mondiale de la prévention du suicide du 10 septembre, le DJ Marshmello et Demi Lovato ont dévoilé leur single commun “OK Not to Be OK”.

Avec ce single engagé, l’artiste qui comptabilise près de 26.000.000 streams mensuel sur Spotify et le DJ américain souhaitent libérer la parole et éliminer le côté encore trop tabou de ce sujet sensible qu’est la dépression et tous les désagréments qui s’en suivent.

Découvrez “OK Not to Be OK”, le nouveau titre de Demi Lovato et Marshmello :