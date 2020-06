Clip “Dance With Me” : Diplo, Thomas Rhett et Young Thug s’évadent

Quelques semaines après la parution de son dernier EP, Diplo présente son deuxième opus porté par “Dance With Me” à découvrir sur aficia !

Il aura fallu attendre seize ans pour que le producteur et DJ Diplo donne enfin suite à son premier album solo Florida paru en 2004. Si sur le papier le nombre d’années peut paraître impressionnant, l’artiste n’a pas chômé au cours de plus d’une décennie marquée par des tubes et de nombreuses collaborations à succès.

En effet, Diplo a publié plusieurs compilations, des mixtapes, mais aussi pas moins de dix EP pour la plupart enrichis de pistes dansantes teintées d’electro, de pop et de house. L’année dernière, Diplo nous avait également ravi aux côtés de Sia et de Labrinth avec le projet LSD, défendu par une pléiade de titres radiophoniques à l’image de “Genius”, “Audio” et “No New Friends”.

Diplo sort des sentiers battus

C’est donc un artiste prolifique et fidèle à lui-même qui aura rythmé ces dernières années mais en 2020, le producteur a décidé de surprendre l’auditoire, opérant son retour avec un deuxième effort solo country et electro-pop ! Baptisé Diplo Presents Thomas Wesley Chapter 1: Snake Oil, ce nouveau cru renferme 12 pistes et des invités prestigieux à l’instar des Jonas Brothers qui posent leurs voix sur l’enthousiasmant “Lonely”.

Si le style musical country prôné par Diplo sur ce nouveau projet peut surprendre tant ce courant est peu plébiscité au sein de l’Hexagone, le principal intéressé s’est emparé de ses réseaux sociaux pour témoigner de sa fierté d’avoir réalisé un album de ce calibre. Et afin d’en assurer l’exploitation, le DJ mise sur le single “Dance With Me”.

Un hymne estival

Plus organique qu’à l’accoutumée et sublimée par une guitare acoustique, la piste “Dance With Me” mêle des sonorités country à un gimmick pop entêtant. En effet, cette production résolument moderne est idéale pour la saison estivale, grâce à une mélodie légère et aérienne. Aussi, un texte rêveur et fédérateur est scandé avec entrain par Thomas Rhett et Young Thug qui appellent tout un chacun à rejoindre la piste de danse !

Afin de mettre en lumière son nouveau single, Diplo a levé le voile sur une mise en images d’une grande sobriété. Au volant d’un véhicule utilitaire, le producteur roule dans un désert, transportant à l’arrière un duo qui danse au rythme de “Dance With Me”. Le trio profite de ce sentiment de liberté et de plénitude pour jouer de la musique.

Découvrez “Dance With Me”, le nouveau clip de Diplo :