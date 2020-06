HollySiz rend hommage à sa sœur de cœur avec “Sister”

Plus de deux ans après la parution de son dernier opus, HollySiz amorce son grand retour avec l’élégant “Sister” en écoute sur aficia !

Révélée en 2013 à travers My Name Is, un premier recueil de chansons dansantes et rock notamment porté par le célèbre “Come Back To Me”, HollySiz s’était d’abord distinguée dans le septième art avant de débuter une carrière prometteuse dans la musique.

Véritable révélation sur scène grâce à des spectacles énergiques à souhait, l’artiste aux multiples talents confirmait l’essai en 2018 avec le très réussi Rather Than Talking. Un disque ambitieux qui n’aura pas rencontré le succès escompté dans les charts malgré des pistes aux sonorités éclectiques mais aussi plus engagées à l’image du single éponyme “Rather Than Talking”.

Une déclaration à l’amour fraternel

S’il aura fallu attendre cinq années entre la parution des deux disques jalonnant sa discographie, HollySiz devrait revenir plus rapidement avec son troisième effort ! Mais en prélude, elle dévoile le single “Sister”, désormais disponible en écoute et en téléchargement sur toutes les plateformes digitales.

Sur un piano-voix délicat enrichi par des nappes electro-pop saisissantes, HollySiz mise sur l’émotion et l’authenticité des mots afin de conter de sa voix suave une relation fusionnelle avec sa sœur de cœur, sur qui elle pourra toujours compter et réciproquement. Une déclaration positive et réconfortante dédiée aux amitiés extraordinaires.

Écoutez “Sister”, le nouveau single d’HollySiz :