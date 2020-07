Kryder et Nino Lucarelli nous électrisent avec “Stay With Me”

Quand Kryder rencontre Nino Lucarelli ça donne “Stay With Me”. Une pépite électro à découvrir sur aficia.

Il est l’heure de prendre une dose de musique ‘electro mélodic’ et plein d’amour, de tendresse et de mélancolie. Oui, c’est possible ! Cela prend forme grâce à cette nouvelle prod’ signée Kryder, grand habitué des collaborations en tout genre et des grandes scènes à travers le monde, comme Tomorrowland par exemple.

Sur son nouveau titre “Stay With Me”, il invite l’artiste Nino Lucarelli, originaire d’Arizona et sa voix captivante. Un drop très électro vient parfaire le morceau sur les refrains rendant le résultat hypnotique.

Découvrez “Stay With Me” de Kryder et Nino Lucarelli :