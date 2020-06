‘Live Me If You Can’ : le concept musical qui fait voyager…

Lancé en janvier 2019, ‘Live Me If You Can’ est le tout nouveau concept musical créé par GINKO et coproduit par avec LA MAISON NOIRE. aficia t’en dit plus sur ce format… inédit !

C’est à l’aube l’année 2019 que l’idée est née et mise à exécution par Lionel Martin (animateur radio depuis 15 ans). ‘Live Me If You Can‘ apparaît donc comme une émission musicale dont le but est de faire autant voyager les artistes que les téléspectateurs en assistant à un session live exclusif dans un lieu atypique et parfois surprenant.

Un concept dont on vous avez déjà parlé précédemment. Pour vous rafraîchir la mémoire, on vous laisse visionner celle tournée avec le groupe BB Brunes en haut de la piste de ski de Saint-Nizier du Moucherotte (Isère).

Découvrez le ‘Live Me If You Can’ de BB Brunes :

Le Trianon pour la suite de l’aventure…

À la suite des événements liés au COVID-19, ‘Live Me If You Can‘ a redoublé d’inventivité et à opté pour un tout nouveau lieu : Le Trianon. Cette mythique scène parisienne fermé depuis deux mois a déjà pu accueillir Chilla et L.E.J pour une session live à huit clos. Un format live d’une vingtaine de minutes, publié chaque semaine sur YouTube dans lesquel émotions, échanges et talents sont au rendez-vous.

Et petite surprise, pour chacun des tournages, les artistes invitent entre 50-80 fans à se connecter sur l’application ZOOM pour assister à ce showcase en toute intimité.

Le dernier rendez-vous était avec un artiste que l’on apprécie : Chiloo. Une session live que l’on vous recommande fortement !

Découvrez le Live Me If You Can de Chiloo :