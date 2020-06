Lombre veut croire en un avenir meilleur avec “Espoir noir”

En prélude à la parution d’un nouveau mini-disque à la rentrée, Lombre lève le voile sur l’intense “Espoir noir” à découvrir sur aficia !

Natif de Rodez, Lombre a des choses à dire. Il l’a aisément prouvé trois années plus tôt sur le bavard Eau Trouble, un premier projet électro et expérimental très abouti. Après ces présentations en musique, l’artiste lèvera le voile sur un nouvel EP le 11 septembre prochain qui inclura les singles dévoilés ces derniers mois à l’instar de “Quand la ville dort encore” et “La lumière du noir”.

Mais avant de révéler davantage d’informations sur La lumière du noir, l’EP à paraître à la fin de l’été, Lombre présente “Espoir noir”. Disponible en écoute et en téléchargement sur toutes les plateformes digitales, ce nouveau single prometteur confirme la plume ciselée de l’artiste.

Une lueur d’espoir

C’est avant tout la qualité de la production qui interpelle sur “Espoir noir”. Avec une aisance déconcertante, Lombre rappe sur cette mélodie résolument électronique et synthétique qui n’a rien à envier aux sons des Disc-jockey les plus réputés. Épaulé par un riff planant d’une guitare électrique et les crissements quasiment fantomatiques du synthé, l’artiste livre un titre aérien et pêchu.

“On a les poches pleines de vécu, on s’en sert pour aller de l’avant / C’est tellement important / L’espoir est noir mais rien n’est mort / Alors vivons, je t’en supplie… Vivons ! / L’espoir est noir, mais l’espoir n’est pas mort / La lumière brille encore” martèle Lombre avec conviction. Malgré les errances et les difficultés de la vie, l’artiste est porte-parole d’un message d’espoir et invite tout un chacun à profiter de l’instant présent et à déjouer les embûches du quotidien.

Écoutez “Espoir noir”, le nouveau single de Lombre :