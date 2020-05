Clip “Je ne sais pas danser” : Lonepsi entame une nouvelle ère

Lonepsi dévoile un nouvel EP et par la même occasion son nouveau clip “Je ne sais pas danser” à découvrir d’urgence sur aficia.

Si une carrière dans la psychologie lui était promise, c’est finalement vers la musique que Lonepsi se dirige, et ce pour notre plus grand plaisir. Très vite, on a pu déceler chez l’artiste un style d’écriture particulier, passionné, passionnant et audacieux. Il associe avec un brio un style introspectif à une poésie délicate, le tout, bien souvent, sur des productions minimalistes et vaporeuses.

C’est sans doute le projet le plus vrai, le plus abouti et le plus complexe que j’ai pu réaliser jusqu’à maintenant. Cet EP marque un avant et un après. Ces 7 œuvres sont à mon sens un parfait mélange entre ce vous avez connu jusqu’à présent, et la retranscription d’une intuition. Lonepsi

Un projet intégralement écrit seul

Lonepsi revenait dans les bacs ce vendredi 22 mai avec son nouvel EP baptisé Toutes les nuits du monde, un projet écrit et composé seul “cet hiver, pendant des heures tardives, seul et finalement assez loin de tout”, détaille-t-il sur ses réseaux sociaux.

Dans l’un des extraits appelé “Je ne sais pas danser”, Lonepsi surprend son monde en élevant le ton de sa voix. Il chante plutôt qu’il ne rappe. Résultat : le texte n’est que plus beau et des passages sont déjà cultes. C’est le cas de cette phrase : “Articuler mes gestes pour qu’ils se confondent avec tous les tiens, conduire au mieux nos silences” ou encore « Si tu savais comme j’aimerais sentir les mouvements de ta peau, coller tous nos atomes« . Un joli voyage musical et poétique qui se fait également dans une vidéo fraîchement dévoilée et réalisée par Julien Paolini.

Découvrez “Je ne sais pas danser” le nouveau clip de Lonepsi :