Lowrence dévoile son premier single ambitieux “On My Road”

Lowrence c’est LA nouvelle signature de Sony Music et aficia vous en parle avec son premier single “On My Road” qui sort aujourd’hui.

On vous présente Bryan qui préférera se faire appeler Lowrence, en hommage à sa maman décédée lorsqu’il était plus jeune. Nouvelle signature du label d’Hugo Nogam, ce jeune artiste de 27 ans est DJ, producteur et guitariste. Une expérience qui lui a offert l’opportunité de travailler avec la jeune génération comme Julian Perretta, Dadju et Hugo Nogam évidemment. Un joli bagage donc !

Aussi, après avoir longtemps travaillé pour les autres et dans l’ombre, Lowrence a la volonté de se faire entendre avec son propre projet et ainsi entrer dans la lumière. Il dévoile aujourd’hui son premier single “On My Road” avec un riff “sorti en une après midi”, nous confie-t-il lors d’une interview à découvrir très prochainement sur nos pages. “C’est un peu un message d’espoir au niveau d’un monde uni, c’est-à-dire que (…) si tu viens avec moi, on sera plus fort à deux”. Bref, un titre où l’on monte illico le volume à fond histoire de prolonger l’été encore un peu.

Découvrez “On My Road”, le premier single de Lowrence :