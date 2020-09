“Double Life” : Marina Kaye continue de teaser son futur album

Pour bien débuter ce mois de septembre, Marina Kaye a décidé de présenter “Double Life”, un nouveau titre extrait son futur album. C’est à découvrir sur aficia.

En 2015, “Homeless”, le titre de Marina Kaye raisonnait sur toutes les radios et dévoilait alors son interprète aux français. Quelques mois après ce succès, la jeune femme âgée de seulement 17 ans sortait son premier album Fearless qui connaîtra lui aussi un réel engouement. À ce jour, l’album est certifié Triple Disque de Platine soit l’équivalent de 300.000 ventes. Un peu plus de deux ans après, c’était avec Explicit dont sont extraits “On My Own”, le doux “Something” ou encore son duo avec Soprano que la jeune artiste faisait le choix de poursuivre sa carrière musicale.

Marina Kaye se fait double…

Après ces succès, Marina Kaye reviendra sans surprise avec un troisième album qui, comme elle confiait lors de notre live session At Home, est déjà terminé. À la rentrée 2019, c’est avec l’étrange et différent “Twisted” que Marina Kaye décidait de teaser son futur opus. Début janvier 2020, elle poursuivait avec le single “The Whole 9” qui compte à ce jour près de 2 millions d’écoutes sur Spotify.

À l’occasion de cette nouvelle rentrée, la chanteuse originaire de Marseille offre à ses fans “Double Life”, le troisième extrait de son futur album. Une nouvelle fois, l’artiste nous surprend avec ce titre co-écrit avec David Stewart, Jessica Agombar et Eyelar Mirzazadeh. Marina Kaye nous emmène dans un registre inattendu sans néanmoins effacer le côté pop et dark de ses chansons. “Double Life” déjà illustré par une originale vidéo animée en noir et blanc, elle nous replonge quelque peu dans l’univers de l’interprète de “Rare” : Selena Gomez…

Découvrez “Double Life”, le nouveau titre de Marina Kaye :