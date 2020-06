Rilès innove avec “GOA”

Le rappeur Rilès est de retour avec “GOA”, un nouveau titre et un clip à découvrir avec aficia.

On se rapproche doucement du premier anniversaire de Welcome To The Jungle, l’album de Rilès sorti le 30 août 2019. Un ‘début’ de carrière couronné de succès, puisque l’opus a été certifié Disque d’Or en avril (l’équivalent de 50.000 ventes).

Habitué à concevoir sa musique de A à Z, l’artiste originaire de Rouen explore désormais de nouveaux horizons avec “GOA”, son nouveau single. En effet, Rilès est parti enregistrer du coté de Hollywood, dans les locaux des prestigieux studios Paramount, accompagné d’un ingénieur du son.

Le résultat est plutôt déstabilisant au premier abord, avec un style nouveau et des sonorités revisitées. On retrouve évidemment la patte musical de Rilès, avec une ‘Lyric Video’ plus proche d’un clip qui met une nouvelle fois en avant le charisme et la douce folie de l’artiste.

Découvrez “GOA” de Rilès :