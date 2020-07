Yelle : le clip de “Karaté”

En prélude à la parution de son nouveau disque studio, Yelle lève le voile sur les images de son single “Karaté”. C’est à découvrir sur aficia !

C’est le 4 septembre que Yelle effectuera son grand retour dans les bacs avec L’ère du Verseau, un opus qui inclut la jolie déclaration d’amour “Je t’aime encore” et le dernier single délirant “Karaté”.

Celle qui remontera sur scène à l’automne prochain mise en attendant sur l’air entêtant de “Karaté” et dévoile le clip de la chanson. Pendant près de 3 minutes, un jeune homme vêtu d’un kimono et d’une ceinture noire livre une performance artistique et sportive déstructurée et haletante. Dans une combinaison rouge, Yelle chante, comme pour superviser un entrainement.

Découvrez “Karaté”, le nouveau clip de Yelle :