Alex Melville : faut-il écouter son EP ‘Halizéa’ ?

Après avoir joué et composé avec des groupes de pop, jazz ou encore de hip-hop, Alex Melville nous revient en solo avec son EP Halizéa. Véritable confidence musicale, l’artiste nous emmène à Paris pour écouter sa partition. Que faut-il retenir du projet ? Réponse avec aficia.

Halizéa, construit de toute pièce, semble se dessiner comme un bilan, une introspection de trois ans. C’est un ensemble de réflexions, d’idées, de rencontres et d’insomnies que nous propose Alex Melville dans ce projet. Avec intimité, le musicien nous prend la main, et nous invite à porter un nouveau regard sur nos expériences. Au-delà d’un EP, c’est un voyage qui nous est proposé.

Une vie, un poème

L’intro “Garçon” nous l’indique, Halizea a été important pour l’artiste. Se clamant libre et heureux, on ressent dans l’intégralité de l’œuvre l’effet thérapeutique qu’ont pu avoir l’écriture et les mots sur son créateur. C’est via cette intimité que le projet se révèle unique. L’écriture se veut simple, sincère. Il est impossible de ne pas se reconnaître dans au moins une phrase.

Voilà passé l’arrêt d’un passé défait et d’un amour parfait à l’imparfait ‘Gare d’Austerlitz’

Toute la force d’Halizea repose sur ses témoignages, sa spontanéité, ses fragments de vie. L’artiste va aborder l’amour, dans “Gare d’Austerlitz” et “Paris nous a connu”, ou encore la peur de décevoir avec “Insomnie”, mais aussi l’espoir avec “Contre nous”. Grace à ces éléments, l’immersion est totale, on se prend au jeu, on se laisse aller à nos réflexions au fil des titres. De plus, Halizéa se dessine au cœur des saisons parisienne.

Ces parties de rêves jamais jouées pour des angoisses d’enfants timides, tic-tac tic-tac font les années ‘Insomnie’

Une ballade musicale

La ligne 10, Bagatelle, Mirabeau, la Seine… Paris est peint sous toutes ses facettes dans ce projet. La capitale semble presque être un personnage à part entière, créant une atmosphère sonore toute particulière. L’écho des rues, des gares, résonnent parfois dans les morceaux. Ceci n’est d’ailleurs pas sans nous rappeler l’univers de Fauve. C’est presque un livre audio qui nous est offert. La musique, composée de piano, de reverb, de guitare ou de duo vocal, accompagne le récit avec douceur. L’ambiance est planante, on se laisse souvent capturer par une musique à écho.

Découvrez Halizéa d’Alex Melville :