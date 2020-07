Lord Esperanza : faut-il écouter son dernier EP ‘Lord Esperanza Dans ta ville.II’ ?

Depuis le 17 juillet, le projet de Lord Esperanza Dans ta ville épisode II est disponible. L’occasion d’écouter une trap internationale en avance sur son temps. Que vous promet précisément ce billet ? Réponse avec aficia

Après un tour de France énergique avec LEDTV épisode I sorti en 2018, l’enfant du siècle a visé plus haut et nous offre cette fois-ci, un tour du monde. Le concept est simple, un feat, un pays. Deux années de travail ont été nécessaires pour faire décoller l’idée. Le rendu est d’une richesse incroyable pour un artiste toujours au top. Préparez-vous, embarquement immédiat à bord de la compagnie LO Rways

Plus de rappeurs que d’auditeurs

Deux ans de travail on été nécessaire pour faire aboutir cet EP. Rien d’étonnant, lorsque qu’on réunit 17 artistes et 13 pays sur une œuvre de 18 titres. Avant même d’évoquer la musique, c’est un tour de force technique que vient de livrer Lord Esperanza avec cet épisode numéro II. De plus, l’auditeur fait le tour du monde à bord d’un EP, qui s’offre le luxe de ne jamais être répétitif.

La force du projet : sa diversité

Lord est un rappeur. Cependant, qualifier Lord Esperanza Dans ta ville.II de projet rap serait, si ce n’est dire faux, au minimum réducteur. Du banger, à la balade, en passant par la pop ou la technicité allemande, cet EP n’a pour ainsi dire, aucune étiquette précise. Il s’agit de la rencontre de la trap internationale avec le flow français de notre couronné préféré.

“Animé par la peur de perdre j’ai forcément du monter” Liberté Égalité Fatalité

On se laisse bercer par la douceur de « Dernière Danse” feat Scylla, l’indignation nous immerge avec “Liberté Egalité Fatalité” feat D-Double, mais on se laisse aussi envouter par la chaleur espagnole, sur la fin du titre “Apparemment” feat Xina Mora. Trois exemples, parmi les 18 d’un EP aussi riche qu’innovant.

“Moi j’écris ces lignes pour mes jeunes les moins solides, pour les destins insalubres” On a fait

Un billet pour le futur

L’artiste n’a de cesse de le répéter dans ses prises de paroles et ses textes, innover, essayer et entreprendre, font partie de sa vision artistique. Depuis la claque que nous avait laissé “Acid Banks” dans le premier LEDTV, ce deuxième volet ne fait pas exception à la règle.

La claque musicale est impressionnante. Les prods de “Couronné” et “Politesse” viennent d’une autre planète, le flow de “Sapiens” confirme l’appellation d’enfant du siècle. Les toplines sont toujours plus osées, les mixages et jeux de voix pleinement assumés. Le tout, englobé par les consignes d’un interlude interactif qui incarne notre hôtesse de bord. C’est un billet vers le piège de demain que vient de nous offrir l’artiste avec ce projet.

Enfin, il se murmure aux oreillettes que cet EP n’est qu’une mise en bouche avant le deuxième album…

“Toute l’équipe est fière de vous annoncer que nous sommes en route pour le deuxième album. Nous espérons que ce voyage autour du globe vous a plu et que vous avez pu trouver votre bonheur dans le panel de paysages différents que nous avons tenter de vous proposer.” Mur du son / Interlude

Découvrez Lord Esperanza Dans ta ville.II de Lord Esperanza :