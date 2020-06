Alexiane : le clip de “Soldier”

Nous avions adoré son premier single “Million On My Soul” servant de bande originale au film de Luc Besson “Valérian et la Cité des Mille Planètes”, le réalisateur étant son oncle…

Trois ans plus tard, la chanteuse Alexiane prépare son premier EP Bad Sound qui sortira ce 26 juin. Le premier extrait, “Soldier” est un morceau alternatif pop qui explique qu’il ne faut jamais rien lâcher et qu’il est important de croire en soi : “Ce n’est jamais évident de nager à contre courant”, peut-on entendre chanter Alexiane dans les langues de Molière et de Shakespeare. Un clip fait maison, à l’aide de son smartphone est proposé…