À force de patience Antoine Élie aura réussi à imposer son premier album Roi du silence, réédité au tout début de l’année et enrichi de cinq nouveaux titres. Parmi eux, “Paradis”, un titre qui ne manque pas de pêche et qui vous rappellera sans doute le tube “Stand On The World” dont la mélodie a été empruntée au groupe Keedz. Et comme bon nombre d’artistes, Antoine Élie a sollicité sa communauté pour tourner son clip. Une communauté qui ne manque particulièrement pas d’humour…