Yudimah : live @ Crossroads Festival 2020 !

La musique de Yudimah prend racine au carrefour d’influences musicales diverses mais précises. Le confort bordelais y côtoie la rudesse inspirée et poétique des français Disiz et Youssoupha. Il se nourrit de la sensualité, de la spiritualité et du groove d’un Kendrick Lamar, d’un Ryan Leslie ou encore de l’incontournable J.Cole.

Après un bout d’essai en 2016, « The Crown », qui l’aide à définir son propre univers, et surtout un premier véritable album, en 2017, The Kingdom, Yudimah mûrit et circonscrit son projet musical à un hip-hop d’ordre quasi sacré où l’aspiration à élever les consciences, à réfléchir et à chercher la paix intérieure se conjugue à un flow agile et d’une fluidité exemplaire.

Aujourd’hui, à presque 25 ans, Yudimah a choisi son camp. Là où certains chantent avec leur colère et les poings tendus, le jeune homme qui interprète ses textes, en anglais et plus rarement en français, et compose aussi pas mal de ses musiques, se pose en éclaireur de conscience quelque part entre le hip-hop et le RnB. L’originalité véritable de Yudimah tient dans sa capacité à exprimer des messages clairs sans jamais être pontifiant ou passer pour l’un de ces rappeurs prêcheurs qui ennuient après quelques minutes.

