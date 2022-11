Blutch en interview ‘Flash’ pour le Crossroads Festival 

aficia continue de vous ouvrir les portes des coulisses du Crossroads Festival ! Aujourd’hui, nous faisons les présentations avec Blutch, qui se présente à travers notre interview ‘Flash’ !

Du 8 au 10 novembre prochain, le Crossroads Festival va faire vibrer la ville de Roubaix à l’occasion d’une 7ème édition mettant à l’honneur une pléiade d’artistes émergents et prometteurs. En véritable vitrine de la diversité musicale, ce rendez-vous musical est parvenu à s’imposer comme l’un des révélateurs majeurs de talents.

Parmi eux, le producteur breton Blutch. Nous avions apprécié son univers très underground, sa musicalité aux mille textures, sa prise de risques aussi. C’est pourquoi nous avons cherché à en savoir plus sur qui se cache derrière Blutch, grâce à 5 petites questions. C’est l’heure de l’interview ‘Flash’ !

Blutch, l’interview Flash :

1 Peux-tu te présenter ?

Blutch, je viens de Bretagne et je fais de la musique électronique.

2 Qu’as-tu de plus que les autres ?

Un live audiovisuel où on peut apercevoir des bouts de ma Terre Promise. On le fait à quatre mains avec Romain Navier qui s’occupe de toute la partie visuelle du spectacle. Je suis entouré de deux écrans, devant et derrière. On me voit donc des fois, des fois moins, et d’autres on dirait que les deux se confondent. C’est prévu pour être bien immersif.

3 Que représente le Crossroads Festival pour toi ?

Il représente une belle occasion de revenir jouer dans le Nord de la France. En termes d’opportunités, jouer dans des nouveaux endroits, des nouveaux pays. Peut-être même en Angleterre où j’aimerais beaucoup me produire depuis un moment !

4 S’il y avait un titre à écouter de ta discographie, ce serait lequel et pourquoi ?

Dur d’en choisir un, mais aujourd’hui je dirais “Les Sables Blancs” qui est sur mon dernier album Terre Promise. Je suis plutôt fier de la production, et il synthétise beaucoup de choses que j’aime dans la musique électronique. L’émotion qui y est aussi très ressemblante avec ce qui me touche beaucoup.

5 Quelle énergie aimes-tu donner sur scène ?

Vu que je suis un peu caché derrière mon écran, je n’hésite pas à pas mal me donner. Sur les longs formats, il n’est pas rare que je sorte en nage. Il va falloir que je songe à trouver un survêtement de scène d’ailleurs ! (Rires)

Découvrez “Les sables blancs” de Blutch :