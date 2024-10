Comme les années précédentes, aficia est partenaire sur Crossroads Festival, qui n’est autre que le premier festival professionnel de showcases des Hauts-de-France ! On vous en parle.

Créé en 2016, le Crossroads Festival est LE rendez-vous des professionnels pour découvrir un maximum les artistes de demain. Cela se déroule du 5 au 7 novembre à Roubaix. L’organisation le confirme : “nous avons créé un événement de référence pour le soutien à l’émergence artistique en proposant des nouveaux projets et en accueillant 450 professionnel·les français·es et internationaux·nales de la filière musicale”.

Et détrompez-vous, il n’y a pas que de la musique ! A l’image du Mama festival à Paris, il y a dDes rencontres professionnelles sont organisées pendant les 3 jours avec de nombreux partenaires (TOTEM, l’AFDAS, l’ARA, la SACEM …). Conférences, ateliers, rencontres, tables rondes, pitch sessions et showcases sont organisés ! Mais si on revient à la programmation, il faut savoir que ce sont 21 projets artistiques qui seront présentés, avec un ancrage local ! 8 projets proviennent des Hauts-de-France, 10 projets français hors Hauts-de-France, et 3 groupes belges !

5 projets à voir absolument en live sur lesquels nous misons !

ABRAN(électro) : Entre musique ambient et techno, c’est une musique qui nous transporte dans un univers onirique, où les textures froides et aériennes se mêlent à des rythmes hypnotiques. Une sorte d’expérience immersive que nous avons, pour sûr, hâte de découvrir…

Do not Do (pop) : C’est vraisemblablement un duo qui bouscule les codes. Influencés par des artistes aussi variés qu’Amy Winehouse, Jamiroquai ou Arctic Monkeys, ce duo puise dans ses racines musicales pour créer une musique à la fois puissante et mélodique qui marie les rythmes endiablés de l’électro aux riffs accrocheurs du rock. ça promet !

Nochka (pop-électro) : C’est également un ovni. Avec son univers intime et touchant, où la pop rencontre la poésie, l’artiste nous subjugue. Dans ses chansons, souvent autobiographiques, Nochka explore les thèmes de la solitude et de l’anxiété avec une sincérité désarmante.

Olkan & La Vipère Rouge (techno méditerranéenne) : Alors ça ! Le mélange de culture de techno, de rythmes du Maghreb et de mélodies pop, reflet de leurs influences multiples fait la force de ce binôme. On a hâte de découvrir leur énergie et leur sens de la fête qui entraînent le public dans une transe collective.

Championne (rock) : Enfin, direction la Belgique. Championne explore les thèmes du désir, de la domination et de l’affirmation de soi avec son rock énergique, aux sonorités tantôt douces, tantôt brutales. Selon elle, la musique est un outil de libération et d’émancipation. On a hâte de la découvrir sur scène !